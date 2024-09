Je tohle opravdu velká voda? Vládě se strach hodí, říká na videu kandidát Stačilo!

„A já se ptám, je tohleto opravdu velká voda, která musí zavřít výstavy, zavřít akce, kdy lidé mají zůstat doma, být v trvalém tlaku a být v trvalé panice? Mají za sebou období sucha, covidovou vlnu, válku na Ukrajině. (…) Je to proto, aby nemohla být kontaktní kampaň a aby volby prošly v takovém krizovém stavu. Je to opravdu krizový stav?“ ptá se v nahrávce sugestivně Skalický.

Jak to dopadlo, ví každý, zdivočelá voda ničila a mnohde ještě ničí majetky, tisíce lidí musely být evakuovány, mnoho z nich přišlo o všechno, škody na Moravě a ve Slezsku jsou nevyčíslitelné a stále jsou pohřešovaní lidé. Na severu Čech se kulminace Labe teprve očekává.

Skalický sice video ze svého Facebooku stáhl, to už ale dávno žije svým životem, řada lidí ho přesdílela.

„Pane Skalický, nikomu nic zlého nepřeju, ale ať váš dům je po neděli hausbótem, mířícím k Drážďanům. Pak byste byl první, kdo by řval, jaký jste chudák a jak vláda nedělala vůbec nic!“ vzkázal Skalickému jeden ze čtenářů. „Fuj, lidská hloupost dokáže nas..t,“ dodal.

Lidé na video Skalického reagují na sociálních sítích různě. Třeba takto.

„Jste zbabělec neschopný jakékoliv sebereflexe. Ve slušné společnosti se politik po tom, co provedl kousek podobný vašemu, zahrabe pod zem a zmizí z veřejného života. Je-li ve vás ještě někde zbytek chlapa, udělejte to,“ doporučil Skalickému další.

„Vy jste na to koryto tak moc zahleděný, že jste sám sebe v předvolebním období střelil do nohy. Vaši političtí rivalové musí jásat, mají to bez práce. A jen tak mimochodem, radši přestaňte točit trapná videa, vemte montérky a lopatu a váš čas věnujte důležitějším věcem, třeba pomoci tam, kde je potřeba po povodni. Je mi vás líto...,“ zněl další příspěvek.

I dnes Skalický trvá na svém. „Vláda využila povodně, vytvořila paniku a atmosféru ohrožení,“ uvádí politik, který je i zastupitelem Děčína za ANO.

To, že situace na východě republiky byla dramaticky horší než predikce ministrů a meteorologů, nebere. „Já samozřejmě soucítím s postiženými na Moravě a velmi děkuji všem záchranářům, jak pracují. Neznevažuju vážnost situace na Moravě, ale ta plošná opatření smrdí účelovostí,“ trvá si na svém.

„Tady v Ústeckém kraji situace kritická nebyla, ale vláda vytvořila paniku tak, že se zavírá centrum Ústí preventivně, a přitom voda je v korytě a silnice průjezdná. Starostové na doporučení vytahovali můstky a mola z Labe. Proč?! Podívejte se. Tři týdny před kampaní fungují noviny, sociální sítě fungují pořád, ale vláda zasáhla týden před volbami do kontaktní kampaně! Znemožnila ji. Proč? Protože se bojí! Jsem si jist, že vláda chtěla vytvořit atmosféru, že kontaktní kampaně kandidátů nemohou proběhnout,“ míní Skalický.

Kritici? Vládou najatí trollové

Kritizuje také skutečnost, že ministři se prezentují v televizním zpravodajství, jak řeší závažnou situaci s poničenými městy a obcemi. „Ministři si vytváří absolutní prostor!“

Video, na němž Skalický nadává na doporučení, že lidé mají zůstat doma a zásobit se pro případ nebezpečí, neshledává ani zpětně jako nepravdivé nebo zavádějící. Jen by ho prý dnes více vztáhl k Ústí a Ústeckému kraji, kde povodeň ničivě neřádila.

„A že video bylo pravdivé, o tom svědčí reakce na sociálních sítích,“ tvrdí.

Skalickému se stovky lidí vysmívaly, na sítích koluje řada grafik s vtipy na kandidáta Stačilo!. „To jsou vládou najatí trollové,“ reaguje. „Najali je právě proto, že jsem řekl pravdu.“