Přivaděče za 1,6 miliardy. Ohře dodá vodu Blšance a Rakovnickému potoku

  6:00,  aktualizováno  6:00
Státní podnik Povodí Ohře pracuje na přípravě systému podzemních přivaděčů vody o celkové délce přes 40 kilometrů. Ty mají zmírnit nedostatek vody v povodích Blšanky na Lounsku a Rakovnického potoka na Rakovnicku. Proudit sem bude voda z Ohře. Celkové náklady na projekt se nyní odhadují na 1,6 miliardy korun.
Vodní dílo Nechranice se chlubí nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě. Její...
Vodní dílo Nechranice se chlubí nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě. Její délka je 3280 metrů. | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Systém bude převádět vodu z řeky Ohře přes nádrž Vidhostice na Lounsku a dále do Velkého rybníka v Jesenici na Rakovnicku. Přivaděč bude začínat na toku pod Nechranickou přehradou.

„V povodích Blšanky a Rakovnického potoka přivaděče zmírní vodní deficit, zlepší vodní bilanci během suchých období a zvýší minimální zůstatkové průtoky ve vodních tocích,“ uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Řešení podle státního podniku podpoří biodiverzitu a pomůže ekosystémům podél řek lépe se přizpůsobit klimatickým změnám. Voda se bude čerpat pouze v obdobích, kdy je jí v Ohři dostatečné množství, aby nedocházelo k narušení ekosystému.

Plánované přivaděče dopraví vodu z Ohře přes nádrž Vidhostice do povodí Blšanky a dále do Velkého rybníka v Jesenici v povodí Rakovnického potoka.

„Ke stavbě přivaděčů nyní máme hotové vodohospodářské a technické řešení, zahrnující například inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, ale také botanický, dendrologický a ornitologický průzkum,“ popsala Zikešová.

V současné době probíhá přípravná fáze, během níž Povodí Ohře zpracovává doplňující podklady k dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), které si vyžádal Krajský úřad Ústeckého kraje. Začátek stavby je plánován na rok 2028 a dokončení na rok 2030.

V dlouhodobém horizontu se v souvislosti s klimatickou změnou počítá i s dalšími projekty, jako je například vodní nádrž Kryry, na jejíž přípravě se již pracuje.

Posunutá silnice, val chránící hřbitov. Povodí Ohře představilo novou přehradu

Vznikne na Podvineckém potoce mezi městem Kryry a obcí Petrohrad a zabere území, kde jsou nyní pole, chmelnice a několik staveb. Většinu pozemků už stát od jejich majitelů vykoupil.

Výška hráze přehrady u Kryr podle plánu dosáhne 21,7 metru a její délka je 360 metrů. Hráz bude stát několik stovek metrů za městem Kryry s 2,5 tisíce obyvateli.

25. června 2024
