Postoloprty nakreslí do dlažby na náměstí pověst. Není vaše, slýchá starosta

Příběh o setkání chudé dívky Boženy a knížete Oldřicha patří mezi nejoblíbenější české pověsti. Mnozí mají romantický příběh spojený s obcí Peruc na Lounsku, kde ho připomíná Boženina studánka či mohutný Oldřichův dub. Za několik měsíců na něj bude upozorňovat další místo, 25 kilometrů vzdálené Postoloprty. Příběh tu vtisknou do nové dlažby centrálního náměstí, které prochází rekonstrukcí.

„Že si příběh uzurpujeme, slyším každou chvíli, ale není tomu tak. Vycházíme z historických faktů, z Dalimilovy kroniky, kde je dohledatelný text – kníže Oldřich u Postoloprt, když lovil…. a tak dále,“ říká starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Výtky kritiků na nesprávné místopisné zasazení příběhu považuje za zbytečnou žabomyší válku.

Podobně se k tomu staví i perucký starosta. „Postoloprtům přeji opravené náměstí, ať ho klidně spojí s pověstí,“ vzkazuje Jan Vnouček.

Příběh do Peruce zasadil kronikář Václav Hájek z Libočan. Setkání Oldřicha a Boženy popisuje takto: „A jelikož se dívka zalíbila knížeti ‚perúc‘ (při praní prádla) pojmenoval ves Perúc.“

Byť je Václav Hájek z Libočan obecně považován za fabulátora českých dějin, tak právě díky němu se stal příběh oblíbeným a zlidověl. Lidé rádi navštěvují místa s ním spojená.

Před lety příběh o tom, jak kníže Oldřich během lovecké výpravy potkal svoji druhou ženu Boženu, ožíval také v Opočně na Lounsku, kde místní několikrát uspořádali tematické představení u brodu na potoce Hasina, který po dvojici místní také pojmenovali.

Ať tak, či tak, stavební práce v centru Postoloprt už začaly. Dělníci teď pracují v ulici Husova a části Mírového náměstí. Po dokončení se přesunou na zbytek centrálního náměstí. Práce mají být hotové na konci příštího roku. Podle výběrového řízení má za ně radnice zaplatit 108 milionů korun.

Růžová střecha ze sakur

Náměstí i přilehlá ulice se výrazně promění. V Husově ulici vysadí alej sakur, která při kvetení vytvoří růžovou střechu. Vizuálně zajímavá bude také autobusová zastávka, jejíž stěnu budou tvořit velká písmena názvu města. Součástí projektu je i restaurování drobných památek. Jde o barokní pískovcovou kašnu, která je dnes nefunkční. Kašna má po renovaci fungovat jako vodní hodiny. Zrestaurován bude také sloup se sousoším Piety z 18. století a ohradní zámecká zeď.

Vizuálně nejvýraznějším prvkem bude právě výše zmíněný výjev z příběhu o Oldřichovi a Boženě. Pomocí různobarevné dlažby budou ztvárněny siluety tří postav – knížete Oldřicha, dívky Boženy a kněze, půjde o obraz Oldřichovy a Boženiny svatby na břehu řeky. V siluetě kněze pak bude vepsán text z Dalimilovy kroniky. Dalšími vyobrazenými motivy bude Oldřichův kůň a pozadí dokreslí rostlinný vzor a motiv řeky Ohře.

V souvislosti s proměnou se také začalo mluvit o přejmenování Mírového náměstí na náměstí Oldřicha a Boženy a Husovy ulice na Farní náměstí. První debata proběhla na jednání zastupitelstva v březnu, bod byl však odložen, protože se zastupitelé neshodli. Odpůrci změny argumentují zátěží pro občany, kteří tam bydlí a museli by si zařídit změnu dokladů.

„Povedeme o tom ještě debaty. Změna na Farní náměstí asi nakonec projde, týkalo by se to jen několika občanů, vůle na přejmenování Mírového náměstí ale není,“ uvádí Pištora s tím, že on je pro změnu.

Na proměně náměstí Postoloprty spolupracovaly s architekty, studii už před lety pro město vytvořil Roman Koucký se svým týmem.