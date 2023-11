Největší změna od středověku. V Postoloprtech začne odvážná proměna náměstí

„Práce bude mít na starosti litoměřická firma Gardenline, která nabídla cenu téměř 109 milionů korun s DPH. Vysoutěžená cena je přibližně na úrovni aktualizovaného rozpočtu, který vychází ze současných cen,“ uvedl postoloprtský starosta Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov – nezávislí).

Do několika dní město s vybraným zhotovitelem podepíše smlouvu. Staveniště podle starosty Pištory předá v závěru či na přelomu roku.

„Stavební práce potrvají dva roky. Jsou navrženy ve dvou etapách, přičemž první bude zaměřena na centrální náměstí a druhá na Husovu ulici a autobusové nádraží. Musíme to zkoordinovat, aby práce co nejméně omezovaly obyvatele, ale i tak je to obrovská akce a omezení tam budou,“ popsal starosta.

V plánu je rekonstrukce vozovek, chodníků, plochy náměstí, která slouží jako parkoviště, osvětlení, kašny a dalšího mobiliáře. Úpravy se dotknou i zeleně. Počítá se také s opravou autobusových zastávek a novostavbou veřejných záchodků.

Hlavním prvkem na centrální ploše náměstí bude grafické znázornění knížete Oldřicha a pradleny Boženy. Obraz bude vydlážděn. Motiv vychází z textu v Dalimilově kronice. Tento kronikář jejich setkání situoval na rozdíl o jiných právě k Postoloprtům.

„Jde o nejodvážnější projekt a největší změnu v Postoloprtech od středověku,“ dodal Pištora.

Záměr připravovalo město několik let. Studii v roce 2015 představil architekt Roman Koucký.