Policie zasahovala v bytě u agresivního muže. Pak chtěl skočit z balkonu

  20:16
Policie v Děčíně v neděli večer dostala oznámení o agresivním a silně podnapilém muži, který měl v bytě ohrožovat svou rodinu a údajně disponovat sečnou zbraní. Muž na přítomnost hlídek reagoval agresivně a následně se rozběhl směrem na balkon s úmyslem skočit ze 4. patra panelového domu.

Z důvodu podezření na ozbrojenou osobu a možného ohrožení zasahujících strážníků byla přivolána posilová hlídka městské policie.

Po vstupu do bytu muž na přítomnost hlídek reagoval agresivně a chtěl skočit ze 4. patra panelového domu. Strážníci okamžitě zasáhli a v posledním okamžiku mu zabránili v přelezení zábradlí.

Na místě zasahovali také záchranáři z Ústeckého kraje a Policie ČR. Provedené testy ukázaly, že muž nebyl pod vlivem návykových látek. Pozitivní byl test na alkohol.

Muž nadýchal 2,25 promile alkoholu a převezli jej do děčínské nemocnice. Na základě rozhodnutí lékaře ho následně umístili do protialkoholní záchytné stanice.

Při zákroku nedošlo k žádné újmě na zdraví ani ke škodě na majetku.

