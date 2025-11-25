Pobodání v centru Ústí za bílého dne. Zraněný sám přišel k hlídce strážníků

Přímo v centru Ústí nad Labem na ulici došlo za bílého dne k podobání. Když hlídka městské policie procházela frekventovanou Hrnčířskou ulicí, oslovil ji najednou muž s tím, že ho před chvíli nedaleko jiný muž bodl do hrudníku. Údajného pachatele strážníci záhy zadrželi.
Muž přišel v centru Ústí nad Labem k hlídce strážníků s tím, že ho jiný muž bodl do hrudníku. | foto: Městská policie Ústí nad Labem

Incident se odehrál v sobotu 22. listopadu kolem 16. hodiny. „Na dotaz hlídky, kde se vše stalo a zda se osoba, která ho bodla, nachází ještě na místě, muž sdělil, že se vše odehrálo u lavičky za provozovnou Barborka,“ konkretizoval zástupce šéfa městské policie Jan Novotný.

Muž přišel v centru Ústí nad Labem k hlídce strážníků s tím, že ho jiný muž bodl do hrudníku. Údajného útočníka městští policisté záhy zadrželi.

Hlídka proto s mužem došla za provozovnu, kde poškozený na dálku ukázal na údajného útočníka.

Jeden ze strážníků následně přivolal záchranku a poskytl zraněnému první pomoc, druhý se vydal za označeným pachatelem.

„Dostihl ho na konci parku. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu a ke zjištění totožnosti pachatele, zamezení jeho útěku a zajištění důkazů byly proti muži použity donucovací prostředky, a to hmaty a chvaty sebeobrany a posléze mu byla přiložena služební pouta,“ řekl Novotný.

Dodal, že šlo o muže středního věku s trvalým pobytem ve slovenských Michalovcích.

Další přivolaná hlídka zajistila tři svědky události.

Případ si pak převzala státní policie, která zatím nebyla příliš konkrétní. „Ústečtí kriminalisté se v současné době zabývají incidentem mezi dvěma muži, který se stal o víkendu. V této chvíli provádíme standardní úkony trestního řízení. Bližší informace nemůžeme sdělit,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Pobodaný skončil v nemocnici. „Muže jsme převezli do ústecké Masarykovy nemocnice k vyloučení středně závažných zranění,“ sdělil mluvčí zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník.

