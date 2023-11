Jaká rychlost je přestupek, neřekneme. Nastavení radarů je někde tajemství

„Každé překročení rychlosti je přestupkem. Samozřejmě se měřicím systémům, které máme, přiznává určitá odchylka, plus minus tři kilometry za hodinu,“ říká Milan Liška, ředitel Městské policie Bílina.

Ne všude však mají na radarech nastavenou tuto hodnotu, například v Dubí pracují s vlastní. „Oficiální je plus minus tři kilometry. My tady nastavujeme jinou částku,“ říká Tomáš Pykal, velitel místní městské policie.

„Každé místo je trochu specifické. Samozřejmě zákon hovoří o tom, že 50 kilometrů v obci musí dodržovat každý, ale ne každé místo je takové, že bychom museli od 51 rovnou pokutovat a řešit,“ vysvětluje Pykal. Jaká přesně je na radaru v Dubí tolerance, logicky uvést nechce.

Dodává také, že se místní policie při řešení dopravních přestupků často potýká se stížnostmi od šoférů. „Většina řidičů se brání tím, že strážníci udělali něco špatně a nechtějí si připustit, že oni jsou ti, kteří se dopouštějí přestupku, takže vždycky hledají nějakou jinou chybu, na kterou by poukázali,“ říká.

V současnosti strážníci v Dubí využívají pouze ruční radary. „My teď nemáme funkční pevné radary. Jsou mimo provoz, protože skončily smlouvy, takže teď řešíme, jak to bude do budoucna,“ říká starosta Dubí Jiří Kašpar.

„Chtěli bychom instalovat nové. Řešíme, kolik jich bude, protože ceny jsou samozřejmě zase někde jinde u jednotlivých zařízení. Podle toho se rozhodneme, jestli budeme instalovat jeden, dva, nebo to budeme řešit nějakým jiným způsobem.“

Naopak v Lounech se tříkilometrové odchylky drží. „Ze zákona je nastavená tolerance tři kilometry, takže to máme i tady u nás,“ uvádí Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny. Ve městě jsou nyní dva radary, oba mají odchylku nastavenou stejně.

S tříkilometrovou tolerancí mohou řidiči počítat i v Ústí nad Labem.

Most: Tolerance neexistuje

Toleranci naproti tomu neupravují strážníci v Mostě. „Naše mínění je takové, že pokud je tam 50 a někdo to překročí, tak to překračuje v 51 stejně jako v 59,“ říká František Kyncl, zástupce ředitele místní městské policie. O tom, že se v některých obcích může tolerance na radarech lišit, ví. „Bylo to tak často a já vím, že se to takhle děje, ale nemyslím si, že je to v pořádku, respektive si nemyslím, že to je zákonně dobře,“ podotýká.

Za překročení povolené rychlosti čekají na řidiče tučné pokuty. Pokud neukázněný šofér překročí povolenou rychlost v obci o více než 40 kilometrů za hodinu nebo mimo obec o více než 50 kilometrů za hodinu, zaplatí 5 až 10 tisíc korun. Kromě toho mu hrozí také zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok a přičtení 5 trestných bodů.

V případě, že řidič překročí rychlost o více než 20 kilometrů za hodinu v obci nebo o více než 30 kilometrů za hodinu mimo obec, může ve správním řízení dostat pokutu 2 500 až 5 tisíc korun a budou mu přičteny 3 body. Jestliže navíc spáchá tento přestupek dvakrát během 12 po sobě jdoucích měsících, může přijít o řidičský průkaz až na půl roku.

Nejnižší pokutu dostanou ti, kteří překročí rychlost v obci o méně než 20 kilometrů nebo mimo obec o méně než 30 kilometrů za hodinu. Za těchto podmínek bude částka ve správním řízení činit 1 500 až 2 500 korun, zákazu řízení se v tomto případě řidič nemusí bát.

Říčany u Prahy jsou velmoc rychlostních kamer: