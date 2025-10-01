Policie evakuovala střední školu v Děčíně, někdo tam nahlásil bombu

  8:42,  aktualizováno  9:18
Policisté evakuovali střední školu v děčínských Křešicích kvůli anonymnímu oznámení o údajně nastraženém výbušném systému v objektu. Na místě jsou i další složky integrovaného záchranného systému a pyrotechnik.
Policisté se zabývají anonymním oznámením o údajně nastraženém výbušném systému v objektu střední školy v děčínských Křešicích. (1. října 2025) | foto: Policie ČR

„Z budovy bylo evakuováno celkem 89 osob z řad studentů a zaměstnanců školy. Všichni jsou v pořádku,“ uvedli policisté na síti X.

Dodali, že aktuálně probíhá prohlídka objektu psovodem se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin.

