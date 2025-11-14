S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

  8:52,  aktualizováno  8:52
Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce drog ve Varnsdorfu na Děčínsku. Po několikaměsíčním vyšetřování zadrželi osmašedesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který je podezřelý z prodeje pervitinu ve městě. Dealer s drogami obchodoval přímo na veřejnosti, a to i při pravidelném venčení svého psa.

Případem distribuce drog se kriminalisté zabývali od poloviny letošního roku. Zjištěné informace je dovedly k osmašedesátiletému cizinci, u něhož se podezření potvrdilo. Ukázalo se, že dealer bez obav z postihu prodával drogy na různých místech ve městě. Jeho počínání zaznamenal kamerový systém.

„Jedním z míst, kde k nelegálním obchodům docházelo, bylo i náměstí ve Varnsdorfu. Kriminalisté zdokumentovali nejméně 70 případů poskytnutí či prodeje pervitinu různým osobám. Dealer podle všeho bez obav z postihu uskutečňoval obchody přímo na náměstí, kam za ním jeho „zákazníci“ přicházeli,“ popsala tisková mluvčí policie Eliška Kubíčková.

Kamera prozradila dealera drog, který si z lavičky udělal prodejnu

Začátkem října letošního roku, po dalším uskutečněném prodeji, kriminalisté muže zadrželi. Následná prohlídka jiných prostor a pozemků potvrdila jeho činnost – nalezli předměty a vybavení určené k výrobě a distribuci drog.

Na základě shromážděných důkazů bylo zahájeno trestní stíhání. Muž byl obviněn z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Autor:
Vstoupit do diskuse