Zarostlý a vyschlý Pokratický rybník se dočkal obnovy. Příští rok se naplní vodou

Zabahněnou a křovím zarostlou nádrž s rozpadající se hrází chtělo město opravit už delší čas, ale ani jedna ze tří žádostí o dotaci, které podalo, nebyla úspěšná. Nakonec se Litoměřice pustily do oprav na vlastní náklady.

Důvodů, proč už se zahájením prací dále nečekat, mělo město několik. „Život vodních živočichů, vzhled v minulosti krásného místa, akumulace vody v krajině a v neposlední řadě stavební povolení, které by nám brzy skončilo,“ vysvětluje vedoucí litoměřického odboru životního prostředí Pavel Gryndler s tím, že stavba na vlastní náklady městu přinese alespoň výrazně jednodušší administraci.

První stroje se do přípravných prací pustily zkraje prosince. Napřed je nutné odstranit křoví a větve napadané do koryta rybníka, teprve poté může začít odklízení nánosů bahna.

„Těší nás, že dobře vyšly rozbory zemin. Nemusíme je proto ukládat na skládku, ale poslouží k dalšímu využití, stejně jako bahno, které po odvodnění využijeme na deponii (úložiště zeminy, písku a dalších surovin, které se dají dále zužitkovat, pozn. red.) města i na zemědělskou půdu na místě,“ doplňuje Gryndler.

Další práce se budou týkat přetěsnění míst, kterými z rybníka unikala voda. Bude také nutné opravit výpustní objekt, napouštěcí zařízení a mostek přes blízký Pokratický potok. Teprve poté může přijít na řadu vlastní napuštění rybníka.

Litoměřická radnice, která na obnovu rybníka uvolní ze svého rozpočtu 2,5 milionu korun, počítá s tím, že práce skončí v průběhu příštího roku. „Rádi bychom vše stihli již v jeho první polovině, ale přesný termín je těžké určit kvůli počasí,“ upřesňuje Gryndler.

Po skončení prací rybník podle vedoucího odboru životního prostředí zadrží více vody v krajině, protože dojde k obnovení nádrže se stálou vodní hladinou. Vytvoří se také vhodné podmínky pro ustálení populací obojživelníků a plazů a dojde i k obnově rostlin.

Na obnovu Pokratického rybníka se těší také místní obyvatelé, kteří lokalitu Pokratického potoka a Bílých strání využívají k procházkám. „Jsem na to hodně zvědavý,“ říká pan Milan, který sem chodí venčit psa. „Když jsem se sem před dvěma lety nastěhoval, vůbec jsem netušil, že se tady v tom křoví nějaký rybník skrývá,“ doplňuje.

Z Dlouhého vrchu do Labe

Pokratický rybník napájí voda z Pokratického potoka, který pramení v nadmořské výšce přes 580 metrů na jižním úpatí Dlouhého vrchu nedaleko obce Lbín. Než se potok dostane do Litoměřic, protéká chráněným územím Bílé stráně, kde podél jeho toku vede turisticky značená cesta, hojně navštěvovaná výletníky.

Z Pokratického rybníka voda vytéká zpět do Pokratického potoka, který se za pokratickými závorami noří do tunelu a poté se nedaleko Střeleckého ostrova vlévá do řeky Labe.