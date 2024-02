Už nechodí, nebo prchnou po výhrůžce policií. Zákaz podomního prodeje funguje

„V poslední době nám lidé telefonovali, že nějací prodejci chodí po domech a nabízejí výměnu těsnění v oknech. Říkali, že okna zkontrolují zdarma. Po kontrole však lidem sdělili, že všechna okna jsou špatná a že by jim do nich udělali těsnění. Rozkřiklo se to a lidé nám začali telefonovat vždycky, když se někde někdo takový objevil,“ řekl ředitel městské policie v Krupce Jiří Petrák.

Strážníci se však nesetkali s tím, že by tito prodejci někomu něco namontovali, a pak od dotyčného chtěli nehoráznou sumu peněz. „Lidé nám telefonovali proto, že sledují, co se o podomních prodejcích píše v médiích a jaké mívají praktiky. Také si přáli, aby byl podomní prodej v Krupce zakázán podobně jako v řadě dalších měst v okolí,“ doplnil Petrák.

Krupští radní schválili nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, které platí na celém území města. V případě jeho porušení hrozí podomním prodejcům až desetitisícová bloková pokuta na místě a u správního orgánu sankce až do výše 100 tisíc korun.

Zhruba před deseti lety mnoho měst v Ústeckém kraji podomní prodej zakázalo. Do většiny z nich si podle všeho skutečně netroufají, protože lidé si nestěžují. „V posledních letech jsme se s ničím takovým v Litoměřicích nesetkali,“ potvrdil velitel litoměřické městské policie Ivan Králík. Stejně situaci hodnotí i v Děčíně nebo Lounech. „Od té doby, co u nás ve městě zákaz platí, si nikdo nestěžoval, že by ho podomní prodejci obtěžovali,“ uvedl mluvčí Loun Marcel Mihalik.

V Ústí nad Labem se poté, co „zákazová“ vyhláška začala platit, prodejci ještě nějakou dobu po městě pohybovali. Strážníci obdrželi od lidí několik oznámení. Pak ale vše ustalo.

Ve Štětí na Litoměřicku se i po zákazu podomní prodejci dvakrát až třikrát do roka objevují. Místní ale dobře vědí jak na ně. „Většinou nabízejí nové dodavatele elektřiny nebo plynu. Žádné pokuty jsme však v posledních letech nedávali. Lidé totiž prodejcům řeknou, že volají městskou policii, a obchodníci utečou dříve, než dorazíme,“ popsal vedoucí štětských strážníků Rudolf Novotný.

20. února 2016

Podomní obchodníci buď vyhledávají díry na trhu, nebo vymýšlejí, co nového by ještě mohli zkusit. Tak to vidí šéf strážníků v Krupce, kde se prodejci až dosud pohybovali zcela svobodně.

„Když zdražila elektřina, začali se hojně objevovat energošmejdi s nabídkami výhodnějších dodavatelů. Později se podomní prodejci zaměřili na nabízení různých pojištění. A v poslední době se tu začali objevovat opraváři oken a dalších věcí. Dostávali jsme hlášení pětkrát až šestkrát do měsíce,“ popsal ředitel krupských strážníků Jiří Petrák.

Energie byly pro šmejdy tak velkým lákadlem, že se v Roudnici nad Labem někteří dokonce vydávali za zaměstnance jejich dodavatelů. „Nabízeli smlouvy a schůzky přímo v domácnostech u klientů a snažili se je osobně kontaktovat s nabídkami. Aby lidé těmto energošmejdům nenaletěli, zařídili jsme poradnu, kde se lidé mohli setkat s energetickým odborníkem, který jim poradil zdarma,“ zmínil mluvčí Roudnice nad Labem Jan Vancl.