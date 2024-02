Chci pro lidi reálnou zábavu, říká podnikatel roku. Dělá pódia i pro Stouny

Kromě hlavního výrobního závodu v Roudnici má firma pobočky v Itálii, ve Spojených státech a také v Číně. Obchodní kanceláře pak má rozprostřené v desítkách zemí po celém světě. Součástí společnosti je také vzdělávací akademie, bezpečnost stavitelů obřích pódií je totiž jedním z pilířů firmy. To ocenila i porota, složená z bývalých celonárodních vítězů soutěže EY Podnikatel roku a také ze zástupců médií.

„Beru to jako ocenění práce, kterou v Roudnici děláme. Je to jedno z potvrzení o správnosti cesty, kterou jdeme. Nechci titul podceňovat, ale ani přeceňovat,“ uvedl po převzetí ceny František Zykan.

„Lidé si musí užít trochu zábavy, třeba zrovna na koncertě“

Společnost založil v roce 1996. Důraz na kvalitu, jednoduchost, bezpečnost a správné načasování při akvizicích konkurentů ve světě z „garážové“ firmy za čtvrt století existence udělaly celosvětového lídra v oboru. Jak sám oceněný podnikatel říká, posláním firmy je umožnit lidem, aby se v dnešním online světě nezbláznili a užili si trochu zábavy v tom skutečném, třeba na koncertě.

„My jsme firma, která segmenty pro pódia vymýšlí a vyrábí. A chceme jí zůstat. Kromě samotné konstrukce dodáváme i podlahové systémy, systémy pro uchycení a vyztužení LED obrazovek. A také pódiová zvedací zařízení, protože požadavkem dnešní doby je, aby se celé pódium hýbalo,“ popsal výrobní program společnosti František Zykan.

Pracovitost a hlavně odhodlání pustit se do podnikání ocenil i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Podnikatelé jsou pro náš kraj zásadní a jsem rád za každého, kdo se rozhodne v našem kraji podnikat,“ uvedl hejtman s tím, že nejen podnikatelé, ale i firmy těžko shánějí zaměstnance. Lidí bez práce je v kraji hodně, ale často nesplňují kvalifikační předpoklady. „Je to celorepublikový problém. A proto obdivuji vůli a sílu podnikatelů, že do toho jdou a nebojí se nových věcí,“ ocenil hejtman.

Celorepublikový vítěz soutěže, který vzejde z jednotlivých krajů, bude vyhlášen 6. března na pražském Žofíně. Následně se zúčastní světového finále v Monte Carlu, kde se i s dalšími národními vítězi z téměř šedesáti zemí světa utká o titul EY Světový podnikatel roku.