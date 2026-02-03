V Podbořanech končí všechny pediatričky. Rodiče se bojí, kdo převezme péči o děti

  14:16
Stovky dětí v Podbořanech a okolí přijdou o svého lékaře. Trojice tamních pediatriček ohlásila k jaru definitivní odchod do důchodu. Rodiče se obávají, že pro své děti neseženou náhradu. Radnice se snaží nalákat nové lékaře na štědrý finanční bonus, bydlení a zajištěnou ordinaci.

Ve městě už dlouhé roky působí trojice pediatriček, v registrech mají dohromady stovky pacientů. Dochází k nim nejen děti ze šestitisícových Podbořan, ale i ty z okolních obcí. Nyní lékařky ohlásily, že své ordinace uzavřou. Dvě skončí na konci března, třetí k 10. dubnu. Problém je to nejen pro podbořanské rodiče, ale i pro rodiče v nedalekém Vroutku a Lubenci, kde jedna z lékařek také působí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vnímá situaci v Podbořanech jako kritickou. „Snažíme se najít vhodné řešení, jak zajistit dětským pacientům praktického lékaře. Aktivně hledáme nové lékaře i z jiných regionů,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.

VZP řeší situaci s Krajským úřadem Ústeckého kraje. „Aktuálně je vypsáno výběrové řízení pro tuto odbornost, což je nezbytný krok k uzavření smlouvy s novým lékařem,“ doplnila Plívová.

Pediatrů se zoufale nedostává, z nouze už přijímají děti praktici pro dospělé

Podbořansko je oficiálně zařazeno mezi takzvané preferované oblasti. Jde o program, kdy se VZP snaží pro lokality, kde nastává vyčerpávání kapacit zejména primární péče, přilákat nové lékaře na bonusy. Noví pediatři mohou v Podbořanech získat jednorázový příspěvek až do výše 800 tisíc korun a také výhodnější nabídku úhrad.

V blízkém okolí pediatři pacienty nepřibírají

Informace o konci podbořanských pediatriček řadu rodičů zaskočila. Na příchod nového lékaře nechtějí čekat a snaží se své potomky zaregistrovat v jiném městě. „Obtelefonovala jsem všechny pediatry v okolí, ale mají plno. Sehnali jsme pediatra až 50 kilometrů daleko. Je to hodně z ruky, ale lékaře potřebujeme,“ popsala peripetie maminka Valerie Berkyová.

Starosta Podbořan Radek Reindl (ODS) uvedl, že radnice o plánovaném odchodu stávajících pediatriček ví již déle než rok. „Vedli jsme s nimi jednání, ale bohužel se je nepodařilo přesvědčit k prodloužení praxe. Chápu je, chtějí odejít do důchodu. Osobně to vnímám jako příležitost k novému začátku – otevírá se zde prostor pro mladé lékaře. Aktivně je hledáme, inzerujeme v lékařských periodikách, a máme pro ně připraveny motivační bonusy,“ doplnil Reindl.

Radnice nabízí peníze, ordinaci, bydlení

Radnice nabídne nově příchozímu lékaři finanční bonus, ordinaci a bydlení. „Máme k dispozici pět městských bytů, které jsou okamžitě dostupné. Dále nabízíme finanční podporu, a to jak z městského rozpočtu, tak z krajských dotačních titulů, která může dosáhnout až 1,5 milionu korun. Dále jsou ve městě volné ordinace, v současné době jich máme k dispozici minimálně pět,“ popsal starosta.

Pediatrů je dost, ale problém je návrat ke studiu po mateřské, míní odborníci

Podle slov starosty aktuálně jedná s pediatričkou, která zvažuje, že ordinaci ve městě otevře. Tato jednání nejsou ještě u konce. Kromě toho radnice nedávno podepsala smlouvu se soukromou společností, která zaměstnává lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství a pediatrie. „Věřím, že do poloviny roku tady pediatra budeme mít,“ zůstává optimistický Reindl.

Autor: