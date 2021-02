Loni propásli možnost ozvat se, nyní těžbu blízko domů už asi nezvrátí

Firma mezitím získala důležité povolení. S těžbou suroviny, která se používá k výrobě keramiky a porcelánu, chce společnost Kaolin Hlubany začít na novém místě do dvou let. Jde o náhradu za ložisko u Krásného Dvora, které leží zhruba šest kilometrů od Podbořan a kde dojde surovina do čtyř až pěti let.

Nový lom se přiblíží více k Podbořanům, těžit se bude půl kilometru od městské části Hlubany.

„Vzdálenost lomu od nejbližších parcel bude menší než 500 metrů. Pro drtivou většinu obyvatel, kterých se výstavba lomu dotýká, je tato skutečnost naprosto nepřijatelná. Nehodlají se s ní smířit. Několik dotčených rodin se dokonce do Hluban před nedávnem přestěhovalo před těžební činností, a to z Horního Jiřetína a z Braňan,“ tvrdí jeden z místních Leo Peterka.

Obyvatelé se chtějí spojit do spolku a pokusí se otevření lomu odvrátit. Příliš možností ale už nemají. Loni na podzim Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. procesu EIA, vydal s otevřením nového lomu souhlas.

„Obrana proti výstavbě lomu bude za situace, kdy těžaři mají vydaná téměř všechna potřebná povolení, mimořádně obtížná. Podáme žádost o mimořádný opravný prostředek ve věci schválení výstavby kaolinového lomu,“ řekl k dalším krokům Peterka.

Radnice kritiku odmítá

Paradoxně během posuzování vlivu na životní prostředí se veřejnost vůbec nevyjádřila, bylo to přitom možné. Kritici těžby tvrdí, že o plánech a schvalovacím procesu nevěděli.

„Záměr byl vyvěšen na vývěsce o letních prázdninách, v době koronaviru. V této době také uplynula 30denní lhůta, ve které se mohla veřejnost k záměru vyjádřit. Bohužel nebylo nařízeno a ani svoláno veřejné projednávání záměru, na kterém by bylo obyvatelům umožněno se k výstavbě lomu vyjádřit,“ říká Peterka s tím, že město mohlo pro informovanost obyvatel udělat mnohem více a neudělalo to.

Starosta Podbořan kritiku radnice odmítá. „Město jednak není tím, kdo o těžbě rozhoduje, to je v gesci krajského úřadu. Navíc jde o dlouhodobou záležitost, o budoucí těžbě se mluví několik let,“ okomentoval věc starosta Radek Reindl (ODS).

Těžba kaolinu není v podbořanském regionu novinkou, surovina se tam těží od 19. století. V minulosti kritika na těžbu zaznívala z jiné městské části, a to obce Buškovice.

Lidé si tam stěžovali na hluk, velkou dopravní zátěž a prašnost. Právě přes Buškovice vede trasa do zpracovatelského závodu těžařské firmy a denně tu projedou desítky nákladních vozů s vytěženou surovinou.

Město Podbořany proto otevření nového lomu podmínilo výstavbou obchvatu. S tím těžařská firma souhlasila a před otevřením lomu silnici postaví. Buškovičtí přesto Hlubanské v protestu proti novému lomu podporují.

„Nová silnice nám sice uleví, ale vadí nám, že město o záměru dostatečně neinformuje občany, i samotná těžba,“ řekla předsedkyně tamního spolku Monika Dvoržáková.