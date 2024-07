Jako za časů císaře Ferdinanda I. Ploskovice lákají na nově upravené komnaty

Proměna hlavního prohlídkového okruhu se uskutečnila v rámci projektu „Po stopách šlechtických rodů“, který již od roku 2011 organizuje Národní památkový ústav.

„Letošní rok byl zaměřen na Habsburky. Protože vlastnili zámek 113 let, tak se rozhodlo, že se interiérové instalace v tomto projektu změní a upraví,“ vysvětluje kastelánka ploskovického zámku Jana Zimandlová.

Původní instalace z 60. let minulého století podle ní příliš neodpovídala podobě interiérů z doby, kdy zde pobývali císařští manželé. „Navíc během doby zaznamenala i spoustu změn týkajících se například vrácení mobiliáře v rámci restitucí či scelování svozů na jiné objekty. Celkově její stav již vykazoval četné drobné nedostatky,“ doplňuje.

Nová instalace přenese návštěvníky do let 1852-1853. „Našlo se dost archivního materiálu, takže jsme mohli instalaci zařídit skoro tak, jak v té době vypadala, včetně rozestavění nábytku, dekorací, potahových látek na sedacích soupravách a podobně,“ popisuje kastelánka.

Nábytek, který nyní krášlí hlavní prohlídkový okruh, však většinou nepochází z Ploskovic. „U nás na ploskovickém zámku se původní mobiliář bohužel zachoval ve velmi malém množství,“ vysvětluje Zimandlová. Nábytek pro novou instalaci tak pochází zejména z depozitářů jiných zámků, například z Kutné Hory. Podle Zimandlové se vybíral takový, který v severočeském zámku mohl být, či alespoň podobný.

I přesto tu na návštěvníky čeká několik předmětů, které pocházejí z Ploskovic a používal je sám excísař Ferdinand. Vybavení zámeckých komnat z původní instalace pak putovalo do zámeckého depozitáře.

Změn se však nedočkal jen nábytek – atmosféru 19. století doplňují také nové tapety, závěsy a čalounění sedacího nábytku, vyrobené podle historických vzorů. V prostorách hlavního prohlídkového okruhu byly rovněž opraveny parkety, natřeny dveře a obložky a restaurátoři si „posvítili“ i na zdobné zlacení na lustrech či zrcadlech. „Myslím, že když projedete instalaci, není tam kousek, který by nebyl ošetřen a nesvítil kvalitou,“ pochvaluje si Zimandlová.

Proměna 10 z 11 místností hlavní prohlídkové trasy vyšla na sedm milionů korun, náklady pokryla dotace od ministerstva kultury.

Loni zde sezona kvůli proměně hlavní prohlídkové trasy skončila již na sklonku srpna, tedy o dva měsíce dříve než obvykle. Letošní sezona odstartovala později, na konci června. „Přišli jsme o nějaké návštěvníky, ale není to tak hrozné,“ přibližuje kastelánka s tím, že věří, že všichni důvod chápali a přijedou se podívat na novou instalaci.

Pro příchozí zde mají na letošní sezonu kromě nové instalace přichystanou i řadu doprovodných akcí. „Divadelní představení v parku, koncerty, večerní prohlídky… Budeme tu mít také kinematograf bratří Čadíků,“ zmiňuje Zimandlová.

Do budoucna tu pak chystají i další větší projekty. Na zámku by rádi zrestaurovali přízemní vstupní vestibul, reprezentační sál i zdejší umělé jeskyně grotty. „Je to přání dlouhodobé, záleží však na dostupnosti finančních prostředků. V současné době pracujeme na přípravě opravy arkádových galerií,“ nastiňuje kastelánka.