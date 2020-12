Ten pravý vánoční stromek vybírají lidé na plantáži i celé dopoledne

„Nemám žádnou velkou plantáž, ty skutečně velké mají obvykle rozlohu 20 hektarů, já hospodařím asi na třech hektarech. Ročně si přijede stromek vybrat několik stovek zákazníků,“ říká Jaroslav Levý, majitel pily a plantáže.

„Letos si lidi chodí vybírat a zamlouvat stromky podstatně dřív než v předchozích letech,“ uvádí Levý, který stromky pěstuje už více než dvacet let. Na třech hektarech tu rostou různé druhy jedlí, smrků a borovic



Pravdivost jeho slov dokládá manželský pár z Ústí, který si přišel vyhlédnout svůj stromek už více než měsíc před Vánocemi. „Jsme tady už potřetí. Máme rádi velké stromy, je jedno jaký druh, ale musí být velký. A tady je opravdu z čeho vybírat,“ shodují se Alena Štěpničková s manželem.

„Soustředíme se na větší stromy, protože menší prodávají všude,“ přikyvuje pěstitel. Zájemce si tu nekoupí vánoční stromek nižší než 160 centimetrů. Než strom vyroste do požadované výšky, trvá to poměrně dlouhou dobu. Borovice roste sedm let, smrk devět a jedle dokonce jedenáct let. „Řezat malinké stromky nám přijde jako hrozná škoda, proto ta minimální výška,“ dodává Levý.

V kurzu je jedle kavkazská, nejvíc voní obyčejný smrk

Zatímco dříve byl v kurzu hlavně smrk stříbrný, teď je podle něj nejprodávanějším druhem jedle kavkazská. Dlouhodobě nejmenší zájem pak je o borovice.

„Jsem zastáncem českých stromů, jedle jsem ani nechtěl pěstovat, ale byl jsem okolnostmi přinucen,“ směje se Levý. „Lidé chtějí téměř dokonalý strom, který bude souměrný a bude vypadat stejně ze všech stran. A to jedle po menších úpravách splňují,“ uznává.

Jeho favoritem přesto jedle není a i zákazníkům by doporučil i ten úplně nejobyčejnější smrk. Sice proti jiným druhům začne první opadávat, ale byt provoní ze všech nejvíc. A je i nejlevnější, centimetr smrku ztepilého tu vyjde na dvě koruny, přičemž větve, balení a ořezání kmene je zdarma.

Lidé na plantáži někdy stráví i celé dopoledne, než narazí na ten nejhezčí kus. „Hlavně pánové jsou velmi nerozhodní,“ přibližuje Levý. V poslední době podle něj také přibývá lidí, jejichž hlavním kritériem pro výběr vánočního stromu je právě jeho cena.

Vybraný stromek je dokonce možné si zamluvit klidně už na podzim, označit si ho cedulkou se jménem a přijít si ho uříznout až těsně před Vánocemi.



Kdo si přitom nevybere strom přímo z plantáže, pro toho jsou každý rok od 1. do 23. prosince k dispozici už nařezané různé druhy vánočních stromků dovezené z jiné plantáže na Benešovsku.

Ne všechny pěstované stromy nakonec najdou svého majitele. Ty přerostlé se pokácí a větve z nich se před Vánocemi rozdají. Hned na jaře se pak prázdná místa po prodaných nebo pokácených stromech zaplní novými sazenicemi.