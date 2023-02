K čemu je vám dobrá práce, když nemáte lékaře, řekl Pavel v Ústeckém kraji

Co jste se na cestě krajem dozvěděl? S jakými problémy se na vás obraceli starostové, se kterými jste se setkal?

Hlavní problémy jsou velice podobné Karlovarskému kraji, kde jsem byl minulý týden. Diskutovali jsme o problémech regionu, zdůrazňoval jsem například otázku celkové ekonomické transformace. Velkým tématem byla dostupnost zdravotní péče, dostatek praktických lékařů, pediatrů a zubařů.

Mezi další témata patří jednoznačně vzdělávání nebo taková možnost pracovního uplatnění, aby lidé neměli potřebu z regionu odcházet. A potom také řešení problematiky bydlení obyvatel, kteří jsou na okraji společnosti. Tito lidé jsou často předmětem obchodníků s chudobou a nemají možnost se z toho bludného kruhu nijak vymanit.

Jednotlivé kroky, jak kraji pomoci, chcete probrat s vládou. Na co se zaměříte?

Věcí je celá řada. Na prvním místě je asi vyřešit disproporci mezi vnímáním ministerstva, které má pocit, že celá ta problematika je dostatečně koordinována s kraji a místními starosty. Pohled zespodu je opačný. Určitě mě bude zajímat, jestli je dostatečná koordinace, případně jak ji zlepšit, aby pomoc byla adresná a řešila ty problémy, které v jednotlivých místech jsou.

V rámci kanceláře prezidenta počítám buď s oddělením, nebo odborem pro regiony, jehož náplní bude sledovat problematiku regionů, spolupracovat s nimi, dávat jim podněty nebo připravovat regionální cesty.

Jak z vaší budoucí pozice hlavy státu můžete kraji pomoci?

Nechci nikomu slibovat, že zítra nebo pozítří všechno vyřeším, protože na to rozhodně nemám a ani nebudu mít pravomoci. Musím ale zdůraznit, že problémy vnímám, chci se jim věnovat a společně se samosprávami a vedením kraje pracovat na tom, aby se postupně začaly problémy řešit. Konkrétně Ústecký kraj neměl a nemá příliš úspěchů v řešení problematiky po ukončení těžby uhlí a jiného těžkého průmyslu. S tím je potřeba pohnout.

Budete se tedy věnovat také obnově krajiny po těžbě uhlí?

Zcela určitě. Když hovoříme o transformaci regionů, nemůžeme se bavit pouze o tom, že budou vytvořeny pracovní příležitosti, ale musíme se bavit také o tom, jestli bude dostatek bydlení, dostatek služeb nebo jaká bude dopravní obslužnost. Jestli životní prostředí bude odpovídat tomu, co očekáváme.

Když se podíváme na programy rozvoje, musíme si vždycky srovnat, jestli ve všech sledovaných oblastech dosahujeme stejného pokroku. Lidé jinak nebudou mít důvod v regionech zůstávat. K čemu by jim byla dobrá práce, když nebudou mít bydlení, služby nebo lékaře, případně místa ve školách pro svoje děti. Budu sledovat, jestli jsou připravované programy vyvážené ve všech oblastech.

V kraji je velký problém získat lékaře, zajistit základní zdravotní péči pro lidi. Má to řešení?

Právě nedostupnost specialistů nebo kvalifikované pracovní síly hodně limituje další rozvoj kraje. Jednou z cest je vytvoření pobídek pro studenty a absolventy. Pokud budou mít šanci získat v místě byt, školu nebo školku pro děti a navíc třeba zaměstnání pro partnera, může být tato motivační složka dost významná. Jsou to všechno věci, které bychom si měli promyslet a dát je do požadavků při přípravě jednotlivých programů rozvoje kraje. To je právě ta místní znalost problému, která z Prahy z ministerstva nemusí být vždycky úplně zřejmá.