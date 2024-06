Lidé odmítají centrum pro bezdomovce peticí, radnice tisíce podpisů neuznala

„Překvapilo nás to. Primátor nás informoval, že petici zkontrolovali a ze 4 248 podpisů jich dva tisíce vyškrtali, což mě osobně naštvalo a urazilo. Také jsem zastupitelům řekla, že doufám, že si zde nikdo nemyslí, že jsme klesli tak nízko, že bychom si podpisy vymýšleli. Vím také, že mnoho lidí při podepisování nechtělo uvést plnou adresu. Já osobně jsem na petičním stánku stála a s lidmi jsem komunikovala, a proto dobře vím, z jakého důvodu to ti lidé přicházeli podepsat. Viděla jsem, že je tu obrovská nevole zde takovéto centrum postavit,“ řekla Tereza Howard Drexler z petičního výboru.

Podle teplického primátora Jiřího Štábla (ANO) byla „zhruba polovina podpisů pod peticí od občanů z jiných obcí a měst, případně byla uvedena teplická adresa, ale v evidenci osoby nalezeny nebyly, nebo byly údaje zcela nečitelné“.

Zastupitelstvo i přes chyby petici vzalo na vědomí a rozhodlo, že rada města musí sestavit pracovní skupinu, která se nejpozději do konce srpna sejde s lidmi žijícími v okolí Riegrovy ulice. Podle primátora bude úkolem této pracovní skupiny znovu projednat projekt plánovaného centra sociálních služeb, v němž budou nejen služby pro lidi bez domova, ale také sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství.

29. května 2024

„Je to sice jediný výsledek, nicméně i toto je pro nás alespoň nějaký krok, že nás město vidí. Doposavad jsme si připadali, že mluvíme do vzduchu. Tento výsledek je pro nás malou světlou chvilkou, že by se zde něco dalo změnit,“ okomentovala výsledek jednání zastupitelstva Tereza Howard Drexler.

Na dotaz, zda vedení města počítá s tím, že by se po tomto projednání s občany mohl projekt nějak upravit, primátor odpověděl: „Počítám s tím, že v rámci opětovného projednání probereme detailně jednotlivé aspekty chystaného projektu včetně souvisejících opatření.“

Petenti zdůrazňují, že nejsou zásadně proti projektu, který bude v Teplicích řešit bezdomovectví, ale jsou proti stávajícímu projektu a jeho umístění. „Chceme nízkoprahové centrum, které bude fungovat a které Teplicím pomůže. Projekt takto vymyšlený v této lokalitě však podle nás fungovat nemůže. Chceme, aby někdo vzal v potaz bezpečnost místních občanů a místních podnikatelů a také se začal starat o ně,“ dodala Howard Drexler.

Záměrem přestavět uprázdněnou budovu měnírny v Riegrově ulici v Trnovanech na zázemí pro sociální služby se teplická radnice zabývá od roku 2022. Projekt, jehož náklady se pohybují okolo 30 milionů korun, však provázejí neshody i uvnitř koalice.

Zastupitelstvo sice záměr schválilo na únorovém zasedání, ale třeba náměstek primátora Hynek Hanza (ODS) jej podpořit odmítl. Také řada místních se vůči projektu staví negativně. Jejich obavy se týkají možného nárůstu kriminality.