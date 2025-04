Zamykejte park, žádá galerie kvůli obrazům. Není komu to svěřit, reaguje obec

„Uzamčené brány do zámeckého parku by výrazně zvýšily bezpečnost. Nejde jen o psychologický efekt, ale také o to, aby se v blízkosti síně zabránilo pohybu nežádoucích osob v nočních hodinách,“ uvedla Kateřina Melenová, ředitelka galerie, s tím, že toto opatření by doplnilo stávající prvky zabezpečení.

Obavy z možného vyloupení prostor nejsou neopodstatněné. V roce 2011 do síně pronikli zloději a odnesli čtyři obrazy. Měsíc po krádeži policie pachatele zadržela i s lupem.

Ředitelka galerie, která expozici v Peruci spravuje, požadavek přednesla na zasedání zastupitelstva, ale politici žádné rozhodnutí nepřijali.

Zámecký park už se v minulosti na krátkou dobu zamykal, a to když loni došlo po několikaleté pauze ke znovuotevření pamětní síně. Vše se ale brzy zkomplikovalo.

Emil Filla v Peruci Emil Filla (1882–1953) byl český malíř, sochař a teoretik umění, jehož celoživotní dílo bylo spjato především s kubismem.

V Peruci na Lounsku pobýval od konce čtyřicátých let. Bydlel na zámku v jižním křídle, a to až do své smrti.

V roce 1956 darovala umělcova manželka Hana rozsáhlou část Fillova díla včetně vybavení ateliéru i letního bytu na zámku státu s podmínkou, že díla budou umístěna v Peruci.

Na zámku vznikla výstavní síň, která však byla po většinu času uzavřená kvůli nevyhovujícímu stavu zámku či zabezpečení.

Pamětní síň poznamenaly v posledních letech spory mezi majiteli zámku a někdejším vedením galerie. V roce 2016 musela galerie vyklidit pamětní síň kvůli probíhající rekonstrukci, která se protáhla nad rámec dohodnutého termínu.

Spor o užívání síně pak řešil soud. Po změně vedení galerie obě strany začaly spolupracovat.

Park je totiž pro místní důležitým průchozím bodem a nachází se zde také obecní školka. „V loňském roce jsme s nočním zamykáním souhlasili za podmínky, že to budou obstarávat lidé ze zámku, ale nefungovalo to. Brzy ráno mi volali naštvaní občané, že se přes park nemohou dostat do práce, na veřejnou dopravu, do školky. Proto jsme to zrušili,“ popsal starosta Peruce Jan Vnouček (JsmePRO! Peruc, Černochov, Hřivčice, Pátek, Radonice, Stradonice a Telce).

Pamětní síň se nachází v jižním křídle zámku, který vlastní a postupně opravují manželé Ondráčkovi. Pavlu Ondráčkovi však „obstarávání“ všech tří bran vedoucích do parku nevyhovovalo kvůli nedostatku personálu. Chtěl tedy po obci, aby se na zamykání a odemykání podílela. Něco takového ale není podle starosty v personálních možnostech městyse. Brány se tedy nakonec po sporech mezi oběma stranami přestaly zamykat úplně.

Jak to bude se zamykáním zámeckého parku letos, bude městys ještě řešit. „Minulý týden jsem se sešel s panem Ondráčkem a budeme hledat cestu, jak park víc zabezpečit. Řešením by mohly být elektronické zámky,“ řekl starosta.

Galerie plánuje otevřít pamětní síň v květnu. Pro širokou veřejnost bude otevřeno o víkendech, ve všední dny tu chtějí dělat edukační projekty pro školní skupiny. Od června bude otevírací doba od úterý do neděle.

Co s pouliční umělkyní?

Kromě otázky zamykání parku řeší galerie i záležitost s pouliční umělkyní, která v parku nabízí za poplatek vyprávění příběhů spojených s dávnou historií místa. Podle ředitelky tyto aktivity obtěžují návštěvníky pamětní síně a vznikají konflikty. „Aby k tomu nedocházelo, měla by být nastavena pravidla v podobě vymezení prostoru pro produkce tak, aby neobtěžovaly a nerušily ostatní program a podniky v místě,“ navrhla Melenová.

Starosta Vnouček přiznává, že by rád hájil zájmy galerie, ale nechce nikomu zakazovat činnost. „V tomhle bych rád vyhověl galerii, ale je mi proti srsti někomu něco zakazovat,“ dodal.

Pouliční umělkyně tam působí už několik let. „Nikoho svojí činností neobtěžuji. Nevím, kde se ty pomluvy vzaly. Jediné co si přeji, je, aby se mě paní ředitelka a zámečtí přestali všímat,“ říká Hanka Zemanová.

31. srpna 2024

Pavel a Dominika Ondráčkovi vlastní i další nemovitosti v Peruci, a to skrz Nadační fond Emila Filly, za jehož vznikem stojí. Před několika lety Peruc prodala fondu zchátralý úřednický dům v zámeckém parku. Podle Ondráčka je v plánu přestavba na multifunkční kulturní objekt, kde má vzniknout i zázemí pro návštěvníky, včetně kavárny.

V loňském roce chtěl fond celý zámecký park získat do pronájmu. Navrhoval, že by platil obci nájemné a že by se ve spolupráci s galerií postaral o opravu hlavní brány do parku, která je u pamětní síně, zahradnické úpravy v okolí síně, zabezpečení parku, jeho zamykání a také by vyškolil průvodce. Městys by se staral o trávníky a zajistil péči o stromy. Zastupitelé ale nájemní smlouvy neschválili.