Rodiče prosí o pomoc s pátráním po muži podezřelém ze zneužívání malých chlapců

„Jan Kozenský si pronajal zahradu poblíž našeho domu. Přespával tam v karavanu. Vystupoval jako hodný strejda, protože se staral o svého asi osmiletého příbuzného. Právě za svým vrstevníkem tam chodil i náš chlapec, kterému se líbilo, že tam může hrát hry na telefonu a tabletu. Doma to má zakázané. V pondělí 25. září se nám ale svěřil, že strejda je nějaký divný, protože mu stahuje tepláky i trenýrky, sahá mu na pindíka a chce, aby se uklonil...“, popisují události chlapcovými slovy jeho příbuzní.

Poté, co jim hoch popsal dění na zahradě, šli jeho rodiče i další příbuzní za Janem Kozenským, aby ho konfrontovali s tvrzením chlapce, který doslovně řekl, že ho muž „sexoval“. A rodiče rovnou zavolali i policii. „Na zahradě došlo ke slovní i menší fyzické potyčce, protože muž chtěl utéci. Snažili jsme se ho zadržet do příjezdu policie, ale marně. Skočil do svého auta a ujel. Při tom naboural naše auto, které už je v servisu,“ líčí jeden z příbuzných zneužitého chlapce.

Zneužitých dětí může být více

Rodině záleží na tom, aby se muže podařilo zadržet co nejdříve. „Nejde jen o to, že za svou zvrhlost zaslouží trest. Bojíme se, aby nezneužíval další děti. Náš chlapec zřejmě nebyl jediný. O svém malém příbuzném mu totiž Kozenský řekl, že „on to má taky rád.“ Navíc jsme se spojili s příbuznými muže, kteří se zmínili, že už v minulosti měl podobné problémy a podstoupil léčbu pro potlačení takových sklonů. Ale to nemáme potvrzené,“ dodal příbuzný zneužitého chlapce z Rakovnicka.

Jan Kozenský je podle zjištění redakce od 25. září mezi hledanými osobami zveřejněnými na webových stránkách Policie ČR. Důvodem je výše popsaný případ z Rakovnicka, což nepřímo potvrdila i mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková.

„Mohu potvrdit, že tento muž je v celostátním pátrání. Souhlas s jeho zadržením vydal okresní státní zástupce z Rakovníka pro podezření z mravnostního deliktu. V tuto chvíli nemohu k případu dodat nic víc, než to, že po muži pátrají všechny hlídky a policisté prověřují všechna místa, kde by se mohl zdržovat,“ sdělila redakci policejní mluvčí Suchánková.

Jan Kozenský, který má trvalé bydliště na Chomutovsku, ale pohybovat se může kdekoli, se narodil v dubnu 1963. Zdánlivě vypadá na věk od 57 do 63 let, měří kolem 175 centimetrů, je střední postavy, má rovnější šedé vlasy, modré oči a mívá špatně oholené vousy – strniště. Kdokoli má informace o současném pobytu tohoto muže, měl by zavolat tísňovou policejní linku 158.