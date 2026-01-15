Na policii se v úterý večer obrátila žena s tím, že má strach o život svého bývalého partnera. Předtím jí totiž poslal několik zpráv, v nichž naznačoval, že si chce ublížit. Pak s ní přestal komunikovat.
„Z dostupných informací vyplynulo, že by se mohl nacházet v prostoru Pastýřské stěny. Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky. Po příjezdu policisté spatřili muže stojícího za ochranným zábradlím na okraji skalního srázu. Nakláněl se směrem do prázdna a působil velmi nejistě. Zpočátku odmítal slovní komunikaci a na policisty reagoval pouze gesty,“ popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
„Prý máte nějaké trápení. Pojďte za námi, všechno se dá vyřešit. Můžeme vám nějak pomoci? Je něco, co pro vás můžeme udělat?“ ptali se muže přítomní policisté.
Postupně s ním navázali kontakt. Dozvěděli se od něj, že prožívá velkou osobní krizi. Nakonec muž přelezl zábradlí zpět do bezpečí.
„Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla do nemocnice, kde mu byla zajištěna další odborná péče a potřebná psychická podpora,“ dodala mluvčí Kubíčková.