Netradiční zážitek na Labi. Historicky parník vyjede na vánočně laděné plavby

Atraktivní vánočně laděné plavby po řece Labi letos premiérově připravil Ústecký kraj. Historický kolesový parník bude v době od 27. listopadu do 21. prosince vyjíždět z Ústí do Litoměřic a Roudnice nebo na opačnou stranu do saského Bad Schandau.
Historický kolesový parník, na kterém si budou moci lidé užít adventní plavby.
Historický kolesový parník, na kterém si budou moci lidé užít adventní plavby. | foto: archiv Ústeckého kraje

„Kraj se rozhodl zavést adventní plavby, protože představují mimořádnou příležitost, jak podpořit atraktivitu veřejné vodní dopravy v Ústeckém kraji a zároveň přiblížit tento tradiční způsob cestování veřejnosti v období adventu,“ říká mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Výlety po řece bude pořádat Labská plavební společnost, s níž uzavřel kraj smlouvu.

Plavby budou součástí Dopravy Ústeckého kraje a bude se na nich platit běžné jízdné v rámci krajského tarifu – cesta do Litoměřic tak bude stát kolem 60 korun, do Bad Schandau okolo stokoruny.

Na provoz předvánoční dopravy přispěje Ústecký kraj 1,8 milionu korun.

Parník popluje ve čtvrtek a v pátek z Ústí do Litoměřic, v sobotu do Bad Schandau a v neděli do Roudnice.

Lidé se vedle krásné krajiny v okolí Labe mohou těšit i na hudbu či prezentaci regionálních výrobků.

