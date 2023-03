Ostudná místa Ústí nad Labem: věčná díra u náměstí i zdevastované hotely

1 Místo obchodů je u náměstí jen díra

Nevzhledná díra v centru Ústí nad Labem. Podle původních plánů tu měl vyrůst dům s kancelářemi, obchody či kavárnami.

Když se v Ústí nad Labem řekne „díra na Míráku“, každý ví, o čem je řeč. Nevzhledná díra, kolem které denně projdou tisíce lidí a kde podle původních plánů měl vyrůst dům s kancelářemi, obchody či kavárnami, hyzdí centrum města mnoho let. A zatím to vypadá, že ho ještě nějakou dobu hyzdit bude.

Historie díry se začala psát už v roce 2009, kdy město v čele s primátorem Janem Kubatou (ODS) investorovi, společnosti UDES, prodalo pozemek za 44 milionů korun. Částka se tehdy mohla zdát vysoká, žádná výhra to ale ve skutečnosti nebyla.

Město totiž rok předtím zaplatilo 35 milionů korun za přípravu staveniště a archeologický průzkum. Nad faktem, že není úplně obvyklé, aby přípravu staveniště a průzkum platilo město, se opozice dost podivovala.

Před časem se na plotě u stavební jámy dokonce objevila informace, že na staveništi vzniká stanice metra. I když byl plakát profesionálně vyvedený a mnoho lidí vzalo informaci vážně, byl to jenom vtip. Autor chtěl nejspíš upozornit, že stavba plánovaného kancelářského domu léta nepokračuje.

Stavbu provází problémy od samotného začátku. Když začaly na pozemku už v roce 2010 vznikat betonové základy v rámci statického zajištění, vypadalo to, že výstavbě nic nebrání. Opak byl pravdou. Firma nemohla stavět dál do výšky, neměla vyřešený odprodej 34 metrů čtverečních městské parcely, do kterých plánovaná stavba přesahovala. A tudíž neměla ani stavební povolení.

To získala v květnu roku 2018 a následující rok na jaře plánovala začít se stavebními pracemi. Hotovo mělo být zhruba za rok a půl. Stavební ruch ale nenastal. Podle tehdejšího vyjádření Radka Neymona ze společnosti UDES bojovala firma s vysokými cenami stavebního materiálu a prací.

V roce 2018 měla firma šanci získat i zbývající malý kus pozemku. Investor s městem uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že do pěti let od kolaudace měla být podepsána kupní smlouva. Ta nakonec uzavřena nebyla, a tak je malý potřebný pozemek pořád města. A za plotem se stále nic neděje, z pozemku se pomalu stává smetiště.

Podle zjištěných informací to vypadá, že se firma UDES chce problematické stavby zbavit, se zájemci začala jednat o prodeji nebo pronájmu pozemku. V úvahu přichází i varianta, že by pozemek odkoupilo město. Jak uvedl primátor Petr Nedvědický, má město o pozemek zájem, ovšem za rozumnou cenu. Cena, za jakou by investor pozemky prodal, není známa.

2 Z krásného hotelu je azyl feťáků

Z ústeckého hotelu Máj je ruina a útočiště bezdomovců a narkomanů

V době největší slávy patřil hotel Máj na Severní Terase v Ústí nad Labem mezi nejmodernější v Československu. První návštěvníky přivítal rok před revolucí, jeho hodnota se tehdy odhadovala na 57 milionů korun. Po více než 30 letech je z něj ruina a útočiště bezdomovců a narkomanů.

„Stavba je dnes už v takovém stavu, že podle mého názoru je jediným účinným řešením likvidace a demolice. Nevidím jiný způsob využití,“ říká starosta městského obvodu Severní Terasa Jaroslav Šimanovský.

Chátrat hotel začal na začátku nového tisíciletí poté, kdy ho majitel Jaromír Houžvička v roce 2001 zavřel. Koupil ho v roce 1998 od dnes již neexistujícího Fondu národního majetku za na dnešní poměry “směšný“ peníz – za zhruba 7,7 milionu korun. Provozovat ho vydržel pouhé tři roky. Že ho musel zavřít, svádí podnikatel na jakousi ústeckou mafii.

Město i obvodní radnice Severní Terasy se opakovaně pokoušely a stále pokouší jednat s majitelem a najít nějaké řešení. Zatím bezvýsledně. „Pana Houžvičku jsem vypátral, bohužel nechce s nikým komunikovat, zrušil si i telefonní číslo. Asi třikrát jsem ho navštívil,“ popisuje starosta obvodu.

„Na svůj majetek se určitě nebyl podívat několik let. Myslí si, že stavba je jenom železobetonový skelet, kde stačí osadit okna, dveře, zapojit elektřinu a může znovu fungovat,“ poznamenal starosta.

„Když jsem mu ukázal fotky, jak vnitřek bývalého hotelu vypadá, že se začínají od sebe rozjíždět panely, že je poškozená střecha, požádal mě, jestli bych mu tedy tu střechu neopravil. Je to velmi složitý člověk a složitá jsou i jednání s ním,“ dodává Šimanovský.

Zájem o pozemky a ruinu projevilo v minulosti několik investorů, k žádné dohodě s majitelem ale nedošlo. Podle starosty Jaroslava Šimanovského se mu nelíbí představa, že by nový vlastník hotel zboural.

Co s torzem hotelu Máj nakonec bude, nikdo neví. „Majiteli bude nejspíš nařízena demolice, tu s největší pravděpodobností neprovede, tak ji udělá město a náklady po něm bude vymáhat,“ popisuje starosta kroky, které by mohly následovat, pokud se Jaromír Houžvička nezačne o svůj majetek starat.

„Podle informací od investorů, kteří měli o budovu zájem, by demolice vyšla na 30 až 35 milionů korun,“ uvedl starosta. „Myslím, že pokud se neposuneme v jednání o nařízení demolice, bude bývalý hotel strašit na Severní Terase ještě dlouho,“ míní Jaroslav Šimanovský.

3 Po povodni se z hotelu stala ubytovna, teď už jen chátrá

Hotel Palace v Ústí nad Labem byl moderní a luxusní zařízení. Od roku 2012 je uzavřený a chátrá.

Oprýskaná počmáraná omítka, prkny zabedněná okna, přilehlá zahrádka plná odpadků. Tak dnes vypadá hotel Palace v Ústí nad Labem v těsné blízkosti vlakového nádraží. Nutno podotknout, že to není zrovna dobrá vizitka krajského města. Co bude dál, je otázka.

Historie hotelu se začala psát v polovině 19. století, kdy začal sloužit potřebám cestujících po železnici. V té době byl dokonce s vlakovým nádražím spojený lávkou, aby to cestující neměli daleko. Když ve 30. letech minulého století majitel hotelu přikoupil sousední pozemky a dostavěl hotel do současné podoby, šlo na tehdejší dobu o moderní a luxusní hotel.

Na jeho zašlou slávu si už dneska nikdo nevzpomene. Těžkou ránu mu zasadila povodeň, která se v roce 2002 přehnala nejen Ústeckým krajem. Pod vodou byla tehdy kromě strojovny výtahu, kotelny a dalších prostor také restaurace v přízemí. A to byl začátek konce. Důvodů, proč se ubytovat v hotelu, kde nefunguje restaurace, je pramálo. Hotel začal fungovat pouze jako ubytovna, od roku 2012 je uzavřený a chátrá.

„Do hotelové kavárny jsme si chodily posedět s kamarádkami. Myslím, že tam byl i taneční parket. Už si to moc nepamatuji, je to tak dávno,“ říká paní Jana. Dneska se bojí kolem hotelu i projít, aby nepřišla k úrazu.

„Vedle díry na náměstí je to další ostuda města. Co si o nás turisté pomyslí, když už z oken vlaku vidí tuhle hrůzu,“ rozhořčeně pokračuje paní Jana.

Jak dlouho ještě bude chátrající budova hyzdit centrum krajského města, není jasné. Podle dostupných zdrojů byla majitelem společnost Inremont spol. s r.o. z Kovářské na Chomutovsku. Na tu ale neexistuje kontakt. Telefonní číslo, které lze ve veřejných zdrojích nalézt přímo pod jménem hotelu, již neexistuje.