Výdrž v nádechu při ozařování nádoru ochrání srdce, líčí onkofyzioterapeutka

Začněme trochu oklikou. Pink October, Růžový říjen, je ve světě vžitý název pro říjen coby Měsíc boje proti rakovině prsu. Hlavně v zahraničí se symbolem podpory nemocných stala růžová stužka. V Česku se tématu věnují pacientské organizace, zdravotnická zařízení a nadace. Člověk, který boj s rakovinou a současné i následné potíže třeba s hybností nezažil, si to ani nedokáže představit. Jak jste se k úzké specializaci na onkofyzioterapii vlastně dostala?

Přivedly mě k ní právě ženy. Chodilo jich stále víc a všechny řešily stejné problémy po operaci prsu. A do toho chod rodiny, malé děti... Do té doby se v Ústí onkorehabilitaci nikdo nevěnoval. My se v oboru pohybujeme od roku 1993, naše ambulance se specializuje na rehabilitaci po úrazech a pracujeme i s ortopedickými, traumatologickými, chirurgickými a neurologickými diagnózami.

Najednou jsem ale při onkorehabilitacích zjistila, že ani dvě vysoké školy a léta praxe mně na tak specifickou problematiku nestačí a vrhla se do dalšího studia. Potkala jsem přitom spoustu zajímavých a motivujících lidí třeba Helen Silman Cohenovou, která se studiu i praxi dlouho věnovala v New Yorku, nyní pracuje na onkologii v izraelské Haifě. A také přední fyzioodbornici na onkologii u nás, Petru Holubovou. Lidí, které ta práce stejně jako mě obrovsky naplňuje, je víc. Když vidíte výsledky, mám pocit, že ty ženy znovu vracím do života. A to za to stojí.

V České republice Národní onkologický registr eviduje kolem osmi tisíc nově diagnostikovaných nádorů prsu žen ročně. Počet nemocných každý rok bohužel stoupá, naopak věk žen s rakovinou prsu se snižuje. Co pro pacientky konkrétně můžete udělat a v jaké fázi léčby?

Osobně doporučuji návštěvu u nás před, během i po dokončení onkologické léčby. Multidisciplinární spolupráce při léčbě karcinomu prsu je totiž důležitá. Spolupracujeme s mamologickou poradnou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, jež patří mezi Komplexní onkologická centra v Česku, a stejnou poradnou EUC kliniky a zatím jsme jediné rehabilitační pracoviště v krajském městě, které se onkorehabilitací zabývá. Pracujeme převážně s pacientkami po chirurgickém odnětí prsu takzvané mastektomii. Chirurg s prsem dost často odebírá i uzliny, konkrétně sentinelovou uzlinu, kam se nejčastěji rozšiřují nádorové buňky.

Pavla Fidler Meissnerová Je jí 42 let.

Pracuje jako fyzioterapeutka a jednatelka společnosti Hydromedical, která sídlí v EUC klinice na Masarykově ulici v Ústí nad Labem.

Absolvovala obor fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na České zemědělské univerzitě v Praze.

Má ráda jógu, angličtinu a psy.

Po jejím odnětí není lymfatický systém schopný v dostatečné míře odvádět mízu, pacientkám otékají ruce od podpaždí až po zápěstí. Tento otok horní končetiny, lymfedém, se muže objevit brzy po operaci, ale i s časovým odstupem, a když se zanedbá, vznikají takzvané sloní ruce a hrozně to bolí. Je na mně znovu rozproudit pohyb lymfy – lymfatickou drenáží nebo tejpem, který nadzvedává kůži a zvyšuje průtok lymfy. Pacientky se také musí naučit brániční dýchání, i to rozproudí lymfu. Až 70 procent žen má po operaci také v podpaží a na vnitřní straně paže strunu takzvaný axillary web syndrom, který pálí, táhne, mravenčí. Tkáň se zjizví a jizva je opět překážkou pro tok lymfy.

Má rehabilitace smysl i při následné radioterapii nebo chemoterapii?

Pacientce se po odnětí uzlin nebo i čistě jen po chirurgickém odnětí prsu omezí rozsah pohybu v ramenním kloubu, nemůže plně vzpažit. Při ozařování, které trvá 10 až 20 minut, přitom pacientka musí nehnutě ležet v zafixované poloze právě ve vzpažení. Na fyzioterapii musíme před ozařováním povolit měkké tkáně na paži a hrudníku a zvyšujeme rozsah pohybu ruky, aby to pacientka vůbec vydržela. Ozařování má 15–33 cyklů. Pokud je nádor na levé straně, tedy u srdce, připravujeme pacientku na dýchání a dlouhodobou výdrž v nádechu. Pacientka je pak při ozařování v nádechové pozici, kdy se oddálí hrudník od srdce, a tím ho chráníme před ozářením.

Po radioterapii mohou mít pacientky i takzvanou radiační fibrózu – zjizvení tkáně. Po ozařování totiž dochází k menšímu prokrvení, a tím ke změnám na kůži, otokům, zánětům, zjizvení tkáně, bolestivosti hrudníku i horních končetin. Reakce se může objevit za dva týdny, ale i roky po ozařování. Manuální techniky pomohou obnovit „posunlivost“ tkání na hrudníku. Pracujeme i s jizvou a učíme, jak správně na brániční dech pro roztažení hrudníku. Poradíme i kosmetiku na domácí použití.

Z chemoterapie má obecně každý největší strach...

Pokud bude pacientka podstupovat chemoterapie, doporučuji, aby si na onkologii zarezervovala chladicí čepici, takzvaný DIGNiCAP. S největší pravděpodobností tak po chemoterapii nepřijde o vlasy. Je to ale náročný proces: 30 minut před, celou chemoterapii a 90 až 180 min po musí mít úplně mokré vlasy, na nich čepici, do čepice proudí chladicí medium a hlava se postupně ochlazuje na 3 až 5 stupňů. Z toho jsou nezřídka vedlejší účinky například ztuhlost krční páteře.

A po chemoterapii jsou pacientky také celkově velmi unavené, bolí je svaly, ramena, záda, klouby, kosti a ty u nás řešíme dechovým cvičením, měkkými technikami a speciálním cvičením. Ulevují od bolesti a zlepšují fyzickou kondici. I málem můžeme těmto ženám výrazně zlepšit kvalitu života a péče o ně v této etapě má i psychosociální přesah. Můžeme jim poradit i při výběru epitézy, náhrady prsu za chybějící měkkou tkáň, která jim pomáhá k obnově symetrie i těžiště těla. Od jara 2025 budeme spouštět onkojógu, které se může účastnit každý v probíhající nebo doznívající léčbě rakoviny a není fyzicky schopen navštěvovat obyčejné lekce jógy. Pacientům přináší jóga uvolnění a zároveň pracují na obnovení své svalové síly.

Přibližně po dvou letech od mastektomie může vyléčená pacientka podstoupit rekonstrukci prsu. Většina žen má ale po operaci přisedlou kůži a podkoží a prsní náhrada se pod ní nevejde. Takže na fyzioterapii povolujeme jizvy, kůži i podkoží a edukujeme pacientku, jak s tkání pracovat před vložením implantátu.

Jaké jsou u vás objednací lhůty?

Onkologické pacientky mají absolutní přednost, bereme je do týdne od objednání. Pacienty s ortopedickými nebo neurologickými problémy do tří týdnů.

Kolik vaše péče stojí? Kolik musí pacientky třeba právě za onkofyzioterapii platit?

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Přes nesporné pokroky v léčbě na rakovinu prsu stále mnoho žen umírá. Poslední údaj z roku 2022 mluví o 1694 zemřelých. Co byste ženám poradila?

Rozhodně zpozorněte a objednejte se na mamograf, když si nahmátnete v prsu bulku, když cítíte otok nebo bolestivost v podpaží, výtok z bradavek, změny na bradavce, změny na kůži. Včasná diagnóza zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení. Je-li nádor odhalen pozdě, může se rozšířit do plic, jater, kostí a měkkých tkání (kůže, mízní uzliny). V takovém případě se k projevům rakoviny prsu přidají další symptomy.Možnosti léčby jsou dnes velmi vyspělé a při výběru vhodného způsobu se berou v potaz všechna specifika jednotlivých případů. Mezi nejčastější metody patří chirurgická, hormonální či biologická léčba, chemoterapie a radioterapie.