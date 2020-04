Kvůli obavám z onemocnění covid-19 se Romové začínají vracet z Británie

Většina navrátilců bydlí u svých příbuzných nebo známých a hrozí tak, že může dojít k vysoké koncentraci osob na malém prostoru a porušování nařízených opatření.

Zkušenosti s tím mají například v Obrnicích na Mostecku, kam se již před dvěma týdny vrátily z Británie dvě romské rodiny.

„S jednou nebyl žádný problém a karanténu dodržovali. U druhé hlavně děti, i ty odrostlejší, byly první čtyři dny venku a nic nepomáhalo. Podařilo se nám domluvit až s pomocí policie a hygieniků,“ uvedl obrnický starosta Stanislav Zaspal (ODS).

Jak dodal, jedna z rodin stále bydlí u příbuzných, druhá si přes realitní kancelář našla byt.

Protože Obrnice s romskou komunitou pracují dlouho, podařilo se jim pravidla nakonec nastavit.

„Máme asistenty prevence kriminality, a když se k nám někdo přistěhuje, rychle to víme. Protože ministr zahraničí prohlásil, že se do republiky budou vracet lidé z Anglie, další Romy očekáváme a jsme napnutí,“ vyjádřil obavy Zaspal.

Navrátilci se radnicím hlásit nemusí

„Za situace, kdy je epidemie koronaviru, z toho máme obavy. Je těžké některé Romy donutit, aby byli v karanténě. Kdyby najednou přišlo více rodin, nedovedu si to v malých obcích představit,“ dodal Zaspal.

Romové z Česka začali masivně odcházet do Británie (ale například i Kanady) ve vidině lepšího života v devadesátých letech a hlavně po vstupu země do EU (2004) a schengenského prostoru (2007).

Odchody vysvětlovali tamní lepší ekonomickou situací a lepší budoucností pro děti. V Británii je však situace, pokud jde o nákazu covid-19, větší problém než v Česku, a řada z nich proto utíká zpět.

Potíž s navrátilci je v tom, že radnicím nemusí příjezd do země vůbec nahlásit. „Nikdo se na nás neobrátil, ale objevila se zde auta s anglickými poznávacími značkami, ti lidé pravděpodobně žijí u příbuzných nebo známých,“ řekla starostka Trmic poblíž Ústí Jana Oubrechtová (Starostové a nezávislí).

„Nevím, jestli zde budou nastálo, nebo až pomine vlna onemocnění, tak se zase vrátí do Anglie. Nám nejsou povinni tuto informaci sdělit. Pravděpodobně se to ukáže ve chvíli, kdy se obrátí o pomoc na úřad práce,“ doplnila Oubrechtová.

V Ústí se objevila řada aut s britskou značkou

To potvrdil i Martin Cichý z organizace Romano Jasnica, která pracuje s Romy v Trmicích i Ústí. „Zaslechli jsme, že se budou více vracet, ale nevíme kdy a kolik jich bude,“ sdělil Cichý, podle kterého však už dost Romů přijelo před dvěma třemi týdny.

„Aut s britskou značkou je zde řada. Rovnou šli ke svým příbuzným. A ti, co v Británii pracovali, si zde koupili nemovitost. Ti, co nepracovali, půjdou zřejmě na úřad práce,“ dodal Cichý.

Podle Asociace romských podnikatelů a spolků v ČR se má kvůli epidemii koronaviru v Británii do Česka vrátit odhadem dva tisíce lidí.

„Máme informace, že se vrací v autobusech a vrací se do celé země, nejen do Moravskoslezského kraje, kde to spolu s hejtmanem řešíme. V Ústeckém kraji to zatím nikdo neřeší,“ popsal prezident ostravské asociace Vladimír Leško.

Aby nařízení vlády o shlukování v nouzovém stavu nebylo porušováno a navrátilci nebydleli u příbuzných, asociace navrhla, aby byl příjezd koordinovaný a pro Romy byl případně vyčleněn objekt.

Ministerstvo návrat lidí z Británie zakázat nemůže

Krajská organizace Člověk v tísni o návratu Romů na sever Čech neví a podle Miroslava Brože – aktivisty, který Romům pomáhá – rozhodně nepřijedou stovky lidí.

„Hranice jsou zavřené. Letenka stojí 700 liber. Pokud by ale k nákaze koronavirem v nějaké vyloučené lokalitě došlo, jsme domluveni s hygieniky, že bych jim pomohl a lidem vysvětloval, co musí dodržovat,“ poznamenal Brož.

Ministerstvo zahraničí ovšem návrat lidí z Británie i dalších okolních evropských zemí nemůže zakázat a i nadále tak očekává další příjezdy obyvatel do vlasti.

„Repatriace zdarma však už byla ukončena, ale některé autobusové společnosti dostaly výjimky na přejezd do Velké Británie a přeprava do Česka funguje na komerční bázi,“ zmínila mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.

„Jsou propojeny s hygieniky a hlásí seznamy cestujících, kteří se vrací, protože každý, kdo se vrátí, musí do čtrnáctidenní karantény,“ dodala Štíchová.

Za nedodržení karantény dáváme pokuty

Podle ředitelky krajských hygieniků Lenky Šimůnkové policie při výstupu z autobusů dohlíží na to, zda jsou údaje v seznamech pravdivé, hygienici zase podle seznamů lidem rozesílají rozhodnutí o čtrnáctidenní karanténě.

„Každý den přijede z ciziny zpět do kraje kolem pěti lidí, většinou jde o studenty. Zatím se takto nevrátil žádný Rom. Ovšem policie nám třeba každý den hlásí nedodržení mimořádných opatření v oblastech se sociálně slabými,“ přiblížila Šimůnková.

„Víme tedy třeba dokonce o krádežích mimo domov. My těmto lidem dáváme pokuty za nedodržení karantény. Každý den v poště máme hromadu těchto oznámení od policie a dělá nám to trošku problém,“ doplnila Šimůnková.