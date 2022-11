Vedení Ústí chce opět zavést poplatek za odpad, osvobozené budou děti

„Vyhláška reaguje na trvalý vývoj, kdy se každoročně zvyšuje městu částka za skládkování a naopak se snižuje za tříděný odpad. V současnosti magistrát odvoz odpadu stojí zhruba 80 milionů korun. Tato vyhláška částečně pomůže, je nutné ji z hlediska rozpočtu zavést,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Město by tak mělo vybrat od obyvatel 31 milionů korun, dalších 50 milionů bude muset magistrát ještě doplatit.

Za odpad obyvatelé města přestali platit od ledna 2018, což schválila tehdejší primátorka a dnes náměstkyně Věra Nechybová. S obnovením poplatku souhlasí. Krok podpořilo ve vedení města i SPD, které přitom ve volebním programu slibovalo, že zachová odvoz odpadu zdarma. Nyní je vše jinak.

„Programové prohlášení jsme připravovali v lednu, mezitím se odehrála řada věcí. Tehdy jsme ani nevěděli, jak na zdražování bude reagovat vláda, která slibovala, jak se zastane českých občanů. Po volbách jsme se dohodli, že to odsouhlasíme, pro město by to bylo jinak neudržitelné. Chtěli jsme, aby ta částka byla co nejnižší. Navíc jsou tam slevy,“ řekl nyní náměstek primátora Bohumil Ježek (SPD).

Už loni město zvažovalo, že platbu za svoz odpadu opět zavede, ale rozhodnutí nechalo na novém vedení magistrátu. „Vycházeli jsme také z povolebního vyjednávání, kdy Vaše Ústí, PRO! Ústí a ODS byly pro zavedení. Odmítlo ho jen Ústecké fórum občanů (UFO). Jestli se od té doby něco změnilo, to nevím,“ poznamenal primátor.

Zavedení poplatku přichází ve složité době, kdy se zvyšují ceny energií, plynu, pohonných hmot. A jak poukazují kritici, současně je také nespravedlivý, protože ne všichni obyvatelé města platí, a v minulosti tak městu dluhy vyrostly do desítek milionů korun.

„Bohužel. Ale v prosinci budu na jednání měst a obcí, kde by měla padnout výzva, aby úřad práce v rámci sociálních dávek saturoval poplatky pro města. Přiznám se, že nevěřím tomu, že to bude mít úspěch, ale je to jediná cesta. Pokud by stát nepomohl, město bude muset 20 let let evidovat například závazek sociálně slabého, než ho bude moci odepsat. Ale není možné vyloučit jednu skupinu z placení,“ konstatoval primátor.

Opozice: Odnesou to jen slušní

Ve hře je i to, že město má smlouvu na odvoz popelnic se společností AVE do konce příštího roku a bude muset vybrat dodavatele na zajištění těchto služeb. Podle primátora je tak nutné počítat, že se cena zvýší.

Aby měli lidé čas se na změnu připravit, první splátka nebude v dubnu, ale až v září. „Domluvili jsme se na tom s inkasním oddělením. V posledních čtyřech letech se také podařilo každý rok vybrat 6 milionů korun za dluhy a letos to je zatím 5,8 milionu korun. Také chceme zmírnit podmínky. Dříve se vybíral několikanásobek sankční platby, nyní jsme požádali o jemnější přístup,“ přiblížil primátor.

Podle Ústeckého fóra občanů (UFO) však poplatek v minulých letech neplatila zhruba třetina občanů a zajistit vymáhání ročně stálo osm milionů korun.

„Občané v současné době mají obrovské náklady na provoz domácností, především kvůli energetické krizi a inflaci. Naše hnutí v žádném případě zavedení poplatku nepodpoří, stejně ho zase odnesou jen slušní lidé a neplatiči by se jen smáli,“ řekl lídr hnutí Jiří Madar.