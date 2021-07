Většina lidí z velkých firem už má vakcínu, benefity nejsou potřeba

„Máme už naočkovanou více než polovinu z našich přibližně osmi set zaměstnanců a číslo se stále zvyšuje. Žádnou zvláštní odměnu ani benefit spojený s očkováním neplánujeme,“ říká třeba mluvčí ústecké Spolchemie Jan Charvát.

Spolu s místním očkovacím centrem podnik jen zajistil pro své lidi „registraci bez práce“, což znamená, že se zájemci hlásili k vakcinaci přímo v očkovacím centru. „Této nabídky využila více než stovka našich zaměstnanců. Nejsme připraveni na ně direktivně tlačit, volíme pouze pozitivní způsob propagace očkování,“ upřesnil Charvát.

Podobně jsou na tom i pracovníci dalších firem v kraji. Například v teplické sklárně AGC Flat Glass Czech je první dávkou naočkováno už přes 60 procent zaměstnanců.

„Kompletně má očkování uzavřeno asi 38 procent pracovníků. Odměny či benefity pro naočkované nemáme a ani v budoucnu se nechystáme je zavádět. Stejně tak nebudeme nikoho nutit či přesvědčovat, aby se naočkovat nechal,“ přiblížil manažer lidských zdrojů Libor Sehnal.

Podle něj jsou ve firmě zavedena dostatečná hygienická opatření, která fungují. „Za poslední dva měsíce nemáme ve skupině AGC zaznamenán žádný nový případ onemocnění covid-19,“ doplnil.

AGC: Nechceme dělat rozdíly

Obdobně přistoupili k očkování i zaměstnanci Severočeských dolů. „Do konce června už bylo očkováno 57 procent z nich. Očkování je dobrovolné a zaměstnance k němu dlouhodobě vyzýváme všemi možnostmi interní komunikace. Speciální benefit spojený s očkováním ale nepřipravujeme,“ uvedl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.

Podobně se k očkování staví i firma AGC Automotive Czech, jeden z největších výrobců autoskel v Evropě.



„Zaměstnanci nemají povinnost očkování hlásit a ani je k tomu nemůžeme nutit. Jdeme formou osvěty, vysvětlujeme. Dvěma dávkami je nyní naočkováno asi 15 procent zaměstnanců. Benefit pro naočkované nemáme, nechceme zvýhodňovat skupiny zaměstnanců a dělat rozdíly mezi naočkovanými a nenaočkovanými,“ vysvětlil personální ředitel firmy Tomáš Brokeš.

Pracovníci společnosti se nemusejí bát ani případného návratu ze zahraničí, jen se budou muset otestovat. „Pokračujeme v testování, a to jak antigenními, tak PCR testy přímo u nás ve firmě. Zaměstnanci se po návratu z dovolené budou testovat. Co se týká karantény, pokud necestují do vyloženě rizikových oblastí a dodržují všechny podmínky určené pro cestování, není pro ni důvod,“ doplnil Brokeš.

Kontrola po návratu

Ve Spolchemii mají lidé povinnost hlásit zaměstnavateli už před odjezdem, zda a kam do zahraničí cestují. Firma bude rovněž provádět kontroly. „Po návratu budou muset předložit test z akreditované laboratoře podle pravidel nastavených vládou,“ sdělil mluvčí Charvát.

Podobně chtějí postupovat i v žateckém závodě na výrobu pneumatik Nexen Tire.

„V souladu s opatřením ministerstva zdravotnictví jsou naši zaměstnanci povinni informovat zaměstnavatele o cestě do zahraničí přesahující stanovený časový limit. V případě, že se u zaměstnance potvrdí, že je covid pozitivní, má povinnost zůstat v karanténě. Návrat do práce mu bude umožněn pouze po získání negativního testu,“ popsal postup mluvčí společnosti Ivan Dzido.

Stejný systém bude fungovat také v dalších velkých firmách v kraji. „Zaměstnanec při návratu ze zahraniční dovolené musí při vstupu na pracoviště předložit nadřízenému negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,“ potvrdil například mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.