Za nemluvně v popelnici hrozí ženě výjimečný trest, viní ji z pokusu o vraždu

11:16

Policie obvinila devatenáctiletou matku, která o víkendu odložila do jedné z popelnic v Ústí nad Labem miminko, ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Žena se ke svému činu jako podezřelá doznala. V případě soudem uznané viny obviněné hrozí trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo výjimečný trest.