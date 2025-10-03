Objížďku uzavřené D8 zablokoval kamion, vytekla z něj nafta. Další boural nedaleko

  12:14,  aktualizováno  12:49
Na objížďce, kterou si vyžádala plánovaná uzavírka dálnice D8 mezi 80. a 87. kilometrem na Ústecku, dnes zablokoval silnici kamion ve směru z Chlumce do Petrovic. Z vozu unikla nafta, a tak musel zastavit. Právě kvůli znečištění silnice II. třídy policie objízdnou trasu dočasně uzavřela. Nyní je opět průjezdná. Na stejné trase se převrátil do příkopu další kamion, který dopravu zkomplikuje odpoledne.
Na objízdné trase ve směru z Chlumce do Petrovic došlo k úniku pohonných hmot a...
Další 1 fotografie v galerii

Na objízdné trase ve směru z Chlumce do Petrovic došlo k úniku pohonných hmot a převrátil se zde kamion. (3. října 2025) | foto: X Policie ČR

Provoz se na objížďce zkomplikoval kolem poledne, policisté o tom informovali na síti X. Jde o silnici II/248.

Na objízdné trase ve směru z Chlumce do Petrovic došlo k úniku pohonných hmot a převrátil se zde kamion. (3. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Kamion, z nějž začala unikat nafta, zastavil uprostřed silnice u kopce Varvažov, a zablokoval tak průjezd.

Jiný kamion se převrátil o kus dál, jelikož řidič nezvládl jízdu.

„Zdržení je hlavně kvůli úniku pohonných hmot z prvního kamionu, hasiči tam právě umísťují sorbent,“ informoval mluvčí ústecké policie Kamil Marek.

Policie varuje řidiče před možným zdržením.

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

„V odpoledních hodinách kolem 14:00 se na místo dostaví těžká technika, která bude přendavat materiál z havarovaného kamionu. V té době budou dopravní policisté řídit provoz kyvadlově. Zhruba po dobu tří až čtyř hodin,“ sdělil Marek pro iDNES.cz.

Dálnice D8 je v úseku mezi 80. a 87. kilometrem úplně uzavřena kvůli pracím v tunelech Panenská a Libouchec. Důvodem je modernizace jejich datových sítí a technologií.

Autor:
Vstoupit do diskuse