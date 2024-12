Spor o budoucnost Českého Švýcarska: část obcí se bouří proti novému plánu

Z devíti obcí, jež zasedají v radě, se schvalování nezúčastnili zástupci Jetřichovic, Starých Křečan, Krásné Lípy a Růžové, sdružených ve Svazku obcí v Národním parku České Švýcarsko. „Proti schválení dohody se budeme bránit soudní cestou. Věřím, že máme šanci uspět. Postup Správy Národního parku České Švýcarsko považujeme za protiprávní,“ uvedl předseda svazku a místostarosta Jetřichovic Milan Dařina (Sdružení pro tradiční obec).

Nejvíce změn se v nových zásadách týká požární prevence při praktické péči o lesy v souvislosti s rozsáhlým požárem v létě roku 2022. V radou schváleném dokumentu je podle mluvčího Správy národního parku Tomáše Salova rozpracována mnohem detailněji.

„Téma požární prevence jsme konzultovali s hasiči i se všemi obcemi na území parku. Všechny jejich relevantní připomínky byly řádně vypořádány a v největším možném rozsahu zapracovány do dokumentu. Zásady péče také doplní mapa všech cest v národním parku, které budou udržovány. Jedná se o síť cest o rozsahu 300 kilometrů,“ poznamenal Salov.

Některým obcím ovšem vadí, že po ničivém požáru tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) slíbila přepracování zásad péče právě s ohledem na požár a jejich projednání v novém připomínkovém procesu. „Tento příslib nejenom že současné vedení ministerstva a správa parku ignoruje, ještě odmítá změnu obsahu tak důležitého dokumentu ochrany přírody představit občanům a umožnit jim, aby sami dali připomínky k jejich obsahu,“ dodal Dařina.

Podle starosty Krásné Lípy Jana Koláře (Sdružení 2022) je schválený dokument odlišný a změněný oproti tomu, který v minulosti připomínkovali. „Musím říct, že řadu našich námitek do dokumentu zapracovali, ale měl jít znovu do procesu projednávání. Od požáru uplynuly více než dva roky a myslím, že na to bylo dost času. Dneska jsou obce a občané daleko opatrnější a poučenější a myslím, že po zkušenosti s požárem by uplatňovali další připomínky,“ přiblížil Kolář.

Podle Salova byly zaslané připomínky byly vypořádány tak, aby splňovaly vznesené požadavky obcí. „Ty relevantní, které se vztahovaly k obsahu dokumentu, byly vypořádány. Druhou kategorií pak byly připomínky k obecné organizaci přírody v České republice, což přesahuje rámec schváleného dokumentu,“ popsal Salov.

Území tzv. trvalé péče se rozšíří

Podle schválených zásad dojde také k navýšení rozsahu území takzvané trvalé péče. Ta má být v budoucnu prováděna na 20 procentech území převážně v bezprostředním okolí obcí a okrajových částech národního parku.

„Na tomto území jsou například přípustné výsadby stromů, které mají větší požární odolnost, nebo jde o místa, kde víme, že bude nutná údržba lesa,“ nastínil Salov. Jsou to například oblasti nad vysokozátěžovými bariérami nad Hřenskem, které obec chrání proti pádu stromů a kamenů.

Radou schválené zásady péče musí ještě odsouhlasit ministerstvo životního prostředí. V platnost by měly vstoupit 1. ledna příštího roku a správa parku by se jimi měla řídit až do roku 2041.