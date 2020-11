U jezera Matylda stojí nový skokanský můstek pro akrobatické lyžaře

V Evropě momentálně stojí jen tři podobné skokanské můstky, ve Štítech v areálu olympijského vítěze Aleše Valenty a další dva pak v Rakousku – jeden ve Villachu a a druhý nedaleko Innsbrucku.

„Náš je ale nejvyšší, a proto se zde vygeneruje největší rychlost i délka doskoku,“ pochlubil se reprezentační trenér akrobatického lyžování Roman Dalecký, který stojí za jeho vznikem.



V minulosti měli akrobatičtí lyžaři tréninkové zázemí v Havrani, skoky tam pilovali do molitanového dopadu. „Náklady na údržbu a obměnu molitanových prvků byly ale vysoké. Proto jsme se rozhodli provoz areálu v Havrani ukončit a vydat se cestou tréninku s dopadem do vody a vybudovat nový areál na jezeře Matylda,“ vysvětlil Dalecký.

Podle něj je molitan lepší při nepovedených dopadech, při těch povedených je ale lepší „padat“ do vody. „Pokud se to do vody nepovede, může to trochu bolet, ale vážnější zranění nehrozí. Voda je pro letní trénink ideální. V dopadovém prostoru je hloubka 3 metry, což nám bohatě vyhovuje,“ sdělil reprezentační kouč.

Výstavba areálu vyšla na 5,8 milionu korun. Dotaci ve výši 4 milionů poskytlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z programu investice, dalších 400 tisíc korun přidal Ústecký kraj a stejnou částkou přispělo i město Most.

Podle jeho primátora Jana Paparegy (ProMOST) je dobře, že budou mít akrobatičtí lyžaři tréninkové centrum právě v Mostě.

„Jsme rádi, že z Havraně se to přesunulo k nám. Panu Daleckému jsme poskytli zázemí, a pokud požádá o nějaké finanční prostředky související s provozem, tak i v tom mu vyjdeme vstříc. Jsem rád, že areál vzkvétá,“ řekl primátor.