Zápach je nesnesitelný, zní z ústeckých Neštěmic. Inspekce viní čističku

„Evidujeme stovky stížností od obyvatel, zápach je opravdu nesnesitelný,“ říká i starostka obvodu Neštěmice Iveta Tomková (Vaše Ústí) s tím, že si na nepříjemný odér stěžují dokonce i lidé z obcí na druhém břehu Labe.

Podezření padlo na čistírnu odpadních vod. „Neustále kontaktujeme inspekci, aby zasáhla a aby se s tím konečně něco dělalo. My nemáme oprávnění provoz čistírny kontrolovat,“ doplnila Tomková.



Pracovníci ústecké České inspekce životního prostředí (ČIŽP) už zjišťovali, odkud zápach pochází. A původce našli i oni v čističce.

„Zápach je prokazatelně z čistírny odpadních vod. Čistírna připustila, že jde od nich,“ uvedl Pavel Grund, ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem.

Poslední kontrola v čistírně proběhla 4. října, kdy inspektoři zjišťovali, zda funguje podle standardního provozního řádu po nahlášené havárii na kogenerační jednotce 25. září. „Tu jsme řádně nahlásili na inspekci jako mimořádnou událost s trváním do 1. října,“ uvedla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK) Iveta Kardianová.

Protokol z kontroly si pracovníci čistírny převzali 7. října. „Zatím jsme neobdrželi žádné námitky,“ podotkl Grund s tím, že během kontroly pracovníci inspekce žádné závady nezjistili.

SČVK se má do listopadu vyjádřit

Teď má SČVK čas až do 1. listopadu vyjádřit se k aktuálnímu problému a případně i vyvrátit tvrzení, že zápach jde z čistírny odpadních vod.

„Podle protokolu musíme zajistit podrobnější rozbor bioplynu se zaměřením na identifikaci látek, které by mohly být zdrojem zápachu, zpracujeme popis způsobu nakládání se vznikajícím bioplynem nebo popis nakládání s vyhnilým kalem,“ přibližuje Kardianová.

„Rozhodně můžeme přijít i na to, že koncentrace není taková, aby způsobovala tak enormní zápach, na který si lidé stěžují,“ upozornila.

Stejné je to na Střekově

Neštěmice nejsou jedinou ústeckou čtvrtí, kde mají lidé problém s nepříjemným odérem. Podobná situace panuje i ve čtvrti Střekov na protějším břehu Labe, kde zápach obyvatelé také zaznamenávají dlouhodobě, nejspíše z firem v areálu bývalé Setuzy.

Proběhlo už několik měření, původce ale stále není jasný. Radnice proto využila nabídku společnosti Odour, která se zabývá sledováním emisí pachových látek a do konce září zápach na Střekově monitorovala.

„Firma provádí měření zdarma v rámci určitého projektu. Je velmi drahé, radnice sama by na to neměla finance,“ zmínila místostarostka obvodu Aleša Kymličková (ODS) s tím, že výsledky měření by měly být známé do konce října.