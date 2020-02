Nemocniční péči ve Šluknovském výběžku ohrožuje vysoká cena špitálu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje za nejlepší řešení, aby špitál převzal kraj, respektive jeho společnost Krajská zdravotní (KZ), která už se stará o pět zdravotnických zařízení v regionu. Uvedl to na pondělním jednání s vedením kraje i KZ.

Z jeho návrhu ovšem někteří krajští politici nadšení nejsou. Uvědomují si sice, že je nutné ve Šluknovském výběžku, kde žije 55 tisíc obyvatel, zachovat odpovídající zdravotní péči, ovšem důležité podle nich také bude, kolik bude převzetí špitálu krajskou kasu stát.

„Na ceně bude hodně záležet. O případném převzetí definitivně rozhodne krajská rada a zastupitelé,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Výsledek hlasování je tak v tuto chvíli nejistý.

„Kraj by se měl určitě podílet na zajištění zdravotní péče ve výběžku. Je ale asi obtížné zaplatit poměrně vysokou částku za něco, u čeho hrozí, že bude generovat ztrátu, a částka 70 milionů (za prodej špitálu předběžně určená konkurzní správkyní, pozn. red.) je naprosto nereálná,“ řekl opoziční zastupitel Petr Urbánek (ANO).

„Kraj by měl převzít personál a funkční oddělení, ale potřebujeme mít přesnější informace,“ dodal Urbánek.

Více informací chce většina zastupitelů, jako třeba Jiří Kulhánek z opoziční ODS.

„Ale budu samozřejmě pro převzetí nemocnice, protože jinak definitivně zkrachuje a pro obyvatele ve Šluknovském výběžku nezůstane žádná zdravotnická péče,“ přiblížil Kulhánek.

Protože konečná suma by měla být jasná na začátku března, jednání zastupitelů dřív než v polovině tohoto měsíce nebude. A zdá se, že cena bude rozhodující.

„Nepředpokládám ale, že bude tak vysoká, že by to byl pro kraj zásadní problém,“ podotkl ministr zdravotnictví.

Jaká částka je přijatelná pro kraj, který chce v létě koupit fungující litoměřickou nemocnici a bude ji několik let splácet, nechtěl hejtman Bubeníček spekulovat. Příští týden bude jednat s konkurzní správkyní Martinou Jinochovou Matyášovou o dalších možnostech a případných ústupcích.

Problémy nemocnice se táhnou několik let Leden 2017 – Rumburk zkoumá, jak udržet městskou nemocnici, jež měla ztrátu 12 milionů. Řešení viděl ve hledání strategického partnera.

Duben 2017 – Kraj navrhl převzetí špitálu v dluzích za 1 korunu pro svou společnost Krajská zdravotní (KZ) a nabídl investice 80 milionů.

Červenec 2017 – Kraj a Rumburk podepsaly předběžnou dohodu o převzetí nemocnice. Město si ale zároveň nechalo udělat audit, který měl určit cenu špitálu.

Září 2017 – Město přes téměř hotové dohody o podzimním převzetí s krajem vypsalo tendr na nemocnici.

Květen 2018 – Rumburk chtěl obnovit jednání s krajem, tendr totiž dopadl nezdarem.

Červen 2019 – Špitálu kvůli dluhům hrozilo zavření, dlouhá jednání s krajem a KZ neměla výsledek.

Červenec 2019 – Nemocnice poslala soudu návrh na insolvenci, město odmítlo zaplatit ztrátu z roku 2018 ve výši 52 milionů, neměla jistotu dohody s KZ.

Srpen 2019 – Krajský soud vyhlásil úpadek nemocnice.

Únor 2020 – Kvůli nedostatku personálu se ve špitálu zavřela interna, chirurgie i chirurgická ambulance.

„My jsme tuto situaci nezavinili, zajistit zdravotní péči není povinností naší, ale zdravotních pojišťoven. Všichni jsme si vědomi, že výběžek potřebuje zachovat nějakou funkční nemocnici. Kdyby přišla zima a napadl sníh, tak se vzdálenosti okamžitě prodlužují,“ poznamenal hejtman.

„Hledáme cesty, ale nemůžeme na tom vykrvácet. Nemůžeme dát 70 milionů korun za nefungující nemocnici a další desítky milionů, aby mohla fungovat. Musíme hledat rozumný kompromis,“ doplnil hejtman.

Pokud by kraj zařízení nakonec převzal, bylo při jednání na ministerstvu dohodnuto, že by v Lužické nemocnici měla být zpočátku k dispozici základní péče, se závažnějšími případy by pacienti byli převáženi do Děčína nebo Ústí nad Labem.

„Hovořili jsme o chirurgii, ortopedii, gynekologii, interním oddělení a urgentním příjmu. Přesný rozsah bude ještě předmětem jednaní mezi KZ a pojišťovnami i v závislosti na personálních možnostech. Jedná se o začátek stabilizace. Až bude nemocnice stabilizována, určitě se lze bavit o rozvoji dalších oborů,“ řekl MF DNES ministr Vojtěch s tím, že kraj navíc získá nemocnici bez dluhů, což je pro něj výhodná pozice.

Pokud by kraj nemocnici koupil, musí KZ podle hejtmana říci, co bude potřebovat pro současný omezený provoz.

„Není zde ani mnoho lékařů, po obnovení některých oddělení by se snad mohli vrátit zpět. I o tom jsme se s panem ministrem bavili. Rozhodující slovo ale budou mít po jednání s KZ zastupitelé,“ upozornil znovu Bubeníček.