Část nemocnic v Ústeckém kraji obnovuje ambulance i plánované operace

„Nemocnice v kraji mohou obnovovat provoz s tím, že je nutné udržet minimálně třicetiprocentní rezervu standardních covidových lůžek. Lůžka na jednotkách intenzivní péče (JIP) zatím do normálního režimu převáděná nejsou, protože počet pacientů vyžadujících intenzivní péči zůstává vysoký,“ přiblížil situaci Josef Škola, krajský koordinátor akutní péče a primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici.

K plánovaným operacím se již vrátila roudnická Podřipská nemocnice.



„Jsem opatrným optimistou, celková situace se lepší. Aktuálně máme 12 pacientů s covidem. Pokud jde o personál, jsme téměř v plném stavu,“ přiblížil zdravotní ředitel nemocnice Karel Balabán.

Operovat začne také žatecká nemocnice, která začala omezovat některé covidové jednotky.

„Již objednáváme první pacienty na chirurgické operace, které by mohly začít ve čtvrtek nebo v pátek. Oddělení se na to musí připravit a ani pro unavené lékaře to nebude jednoduché. V malých nemocnicích je ale návrat rychlejší, než ve velkých, jako je Krajská zdravotní (KZ),“ sdělil Jindřich Zetek, ředitel žatecké nemocnice a předseda představenstva KZ.

Velký pokles pacientů špitály zaznamenaly zhruba před 10 dny.

„Nyní už tak rychlý není, držíme se na 37 až 40 infikovaných pacientech, někteří z nich vyžadují intenzivní péči na JIP. Předpoklad poklesu je pomalejší, protože jejich léčba je běh na delší trať. Zásadní měny tak ještě nemohou probíhat, podle mne to lze očekávat zhruba do 10 dnů až 14 dnů,“ přiblížil Radek Lončák, ředitel litoměřické nemocnice.

Zde se snaží plnohodnotně obnovit ambulance, které se zabývají plánovanou péčí, například plicní nebo kožní. Lůžkovou péči ale stále omezuje nedostatek zdravotníků, kteří jsou infikovaní nebo doma dohlíží na své děti.

„To nás stále omezuje, věřím, že do 14 dnů nebo tří týdnů se situace zlepší a budeme moci přistoupit k obnovování plánované operativy i neakutní péče,“ sdělil Lončák.

V Ústeckém kraji bylo v úterý v nemocnicích 403 pacientů s onemocněním covid-19. Z nich 98 bylo na JIP a pět z nich na umělé plicní ventilaci.