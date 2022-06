Přijďte se najíst za 99 korun, mostecká nemocnice nabízí obědy veřejnosti

„Chceme v maximální možné míře fungovat jako efektivní zařízení. Napadlo nás tedy, proč neumožnit stravování i veřejnosti,“ řekl Pavel Markalous, ředitel mostecké nemocnice, která je jednou ze sedmi, jež Krajská zdravotní (KZ) v kraji spravuje.

„Jsem přesvědčený, že řada lidí tuto možnost ocení a bude pozitivně překvapena kvalitou a chutí podávaného jídla. Myslím, že se nemáme za co stydět,“ dodal.

Podle mluvčí KZ Jany Mrákotové jde o pilotní projekt v rámci celé společnosti, a tak zatím není možné odhadovat, kolik strávníků bude nabízenou službu využívat.

Stravovací provoz v pavilonu B bude veřejnosti přístupný denně. Od pondělí do pátku od 11:30 do 13:45 hodin, v sobotu, neděli a během svátků od 12:30 do 13:30 hodin. Cena oběda, který obsahuje polévku, hlavní jídlo a pití, je 99 korun.

Strávníci si musejí nechat vystavit čipovou kartu, na kterou vloží peníze a z níž budou obědy hradit. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách nemocnice.