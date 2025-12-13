Tři lidé se zranili při nehodě aut na Lounsku, provoz na silnici byl přerušen

Nehoda dvou osobních aut uzavřela v poledne silnici číslo 7 u Chlumčan v okrese Louny. Tři lidé se při kolizi zranili. Silnice byla kvůli odklízení následků střetu necelé dvě hodiny uzavřená.
Nehoda dvou aut u Chlumčan na Lounsku (13. prosince 2025)
Nehoda dvou aut u Chlumčan na Lounsku (13. prosince 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Nehoda se stala jen pár minut po sobotním poledni, vyjeli k ní dvě jednotky hasičů.

Při nehodě se zranili tři lidé, pasažéři byli v době příjezdu hasičů již v péči záchranářů. „Hasiči zasypali uniklé kapaliny a provedli protipožární opatření,“ informovali krajští hasiči na síti X.

Nehoda dvou aut u Chlumčan na Lounsku (13. prosince 2025)

Provoz na silnici se podařilo obnovit za necelé dvě hodiny, po dobu uzavírky motoristé využívali objízdné trasy.

