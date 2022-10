V Českém Švýcarsku po požáru otevřou další trasy, skončí noční zákaz vstupu

„Od 1. října se otevře trasa z Mezní Louky přes vrch Větrovec k Malé Pravčické bráně a také trasa od rozcestí Tři prameny na Pravčickou bránu,“ řekl mluvčí parku Richard Nagel. Odborníci z České geologické služby totiž dokončili shozy nestabilních kamenů v Dlouhém dole, kudy cesta na Pravčickou bránu vede.

Po požáru, který vypukl 24. července a byl uhašen po 20 dnech, zůstává uzavřena Gabrielina stezka z Mezní Louky na Pravčickou bránu. Dále oblíbené údolí hřenských soutěsek. „Zde je situace stále složitá, hrozí zde pád stromů a kamenů,“ konstatoval Nagel.

První trasy byly otevřeny počátkem září, šlo například o areál Rysí stezky na Mezní Louce, Mlýnskou cestu (žlutá turistická značka), trasy Hájenky – Mezní můstek – Mezná (zelená) a Mezní Louka – Vysoký most – Zámeček u Vysoké Lípy – Vysoká Lípa (modrá).

Ve spáleném území parku mají strážci, dřevorubci i pracovníci České geologické služby nadále plno práce. Všem ji ztěžuje i to, že se pohybují ve složitém terénu mezi popadanými stromy a mají popel po kotníky.

„Nyní nás čeká kontrola skal v Divoké soutěsce, ale geologické práce musejí počkat, až se pokácí stromy. Budou se poptávat soukromé firmy, aby práce šly rychleji,“ přiblížil Jan Malík z České geologické služby.

Ohromný žár pískovcové skály narušil, začaly se drolit a oprýskávat. „Ale jen povrchově, nemá to vliv na stabilitu. To je rozhodující v případě, že skála je v převisu a jeho pata by tím byla oslabena,“ sdělil Malík.

Od soboty bude také pro turisty platit volnější režim. „Bude zrušen zákaz vstupu ve večerních a nočních hodinách na celém území parku, ale dál bude platit zákaz pohybu po ploše zasažené požárem s výjimkou otevřených, značených cest. Na požářišti o ploše zhruba tisíc hektarů nebude pohyb mimo značené cesty možný, protože je zde opravdu velké riziko pádu stromů a kamenů,“ dodal Nagel.

26. července 2022