Turisté uvidí Pravčickou bránu z plošiny, dobu výhledu prodlouží o pět let

Po předloňském požáru se turisté na Pravčickou bránu dostanou z Mezní Louky a Mezné pouze Mlýnskou cestou. Po ní doputují ke Třem pramenům a odtud pak začnou stoupat k samotnému skalnímu útvaru.

Vyhlídková plošina bude stát na Mlýnské cestě v místě, kde je nyní nainstalovaný dalekohled a odkud návštěvníci vidí na ikonickou skalní bránu. „Plošina návštěvníkům prodlouží zhruba o pět let dobu výhledu na Pravčickou bránu, protože jak bude požářiště zarůstat, výhled časem zmizí,“ popisuje mluvčí národního parku Tomáš Salov.

Po dřevěné bezbariérové plošině vystoupá návštěvník do výšky asi čtyři metry nad úroveň terénu. Bude tady i výstava velkoformátových fotografií s popisem, jak se krajina Českého Švýcarska v minulosti proměňovala a jaký vliv na ni měli lidé.

„Část výstavy se bude věnovat také požáru a tomu, co nastává po něm. Výhled z plošiny bude tím posledním snímkem,“ dodává mluvčí parku s tím, že od Mezné a Mezní louky, které jsou výchozím místem při výletu na Pravčickou bránu, bude plošina snadno přístupná jak pro návštěvníky upoutané na invalidní vozík, tak i pro rodiče s dětmi v kočárku.

Pro ty, kteří před výhledy do krajiny dávají přednost procházce mezi skalami, se otevře naučná stezka Kyjovským údolím. Povede z Kyjova u Krásné Lípy do Zadní Doubice, odkud se dá pokračovat dále do Saského Švýcarska.

„Na sedm kilometrů dlouhé stezce bude 11 zastavení s interaktivními naučnými prvky,“ uvádí Tomáš Salov s tím, že na jednom zastavení například nainstalují dlouhý zvukovod, kde si návštěvník z cesty bude moci poslechnout šum vody v údolí říčky Kamenice.

Pohled na skalní masivy

Kromě toho vznikne také několik odpočinkových posezení upravených tak, aby se k nim dostal i vozíčkář. „Myslím, že návštěvníci budou mít z Kyjovského údolí dobrý pocit. Přestože se tam prováděla bezpečnostní těžba, podařilo se nám ji udělat velice citlivě. Návštěvníkům se tak odhaluje pohled na skalní masivy Kyjovského údolí tak, jak je mohli vnímat lidé ve 20. letech minulého století,“ poznamenává mluvčí.

Do konce května se veřejnosti také otevře upravená Plšíkova zahrada u sídla správy parku v Krásné Lípě. Ve zhruba hektarovém areálu byl vysazen ovocný sad s původními krajovými odrůdami. „Chceme tady pořádat akce pro veřejnost, například letní příměstský tábor, nebo pořádat akce zaměřené na ekovýchovu,“ přibližuje mluvčí.

V zahradě je umístěna také venkovní chlebová pec nebo položeny povalové chodníky do odlehlejší a divočejší části areálu.

28. července 2022