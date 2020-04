Severočeské nanofirmy posilují, brzy chtějí rouškami zásobit i běžný trh

Pomůcky z nanomateriálů, které poskytují větší ochranu před nákazou než látkové, zatím stále putují pouze do krizové infrastruktury. Chystá se ale navyšování výroby, jež by je mohlo brzy dostat i k běžným lidem.

Jednou z firem, pro kterou je momentálně rouška hlavním výrobním artiklem, je společnost Azpo Group z České Kamenice. Šije z nanomateriálů na základě licenční smlouvy a kromě vlastních lidí jí teď pomáhají i další spolupracovníci.

„Navázali jsme spolupráci s jednou velkou firmou z České Lípy, která dosud šila pro automobilový průmysl. Domluvili jsme se, že než aby během krize uzavřeli kompletně celou produkci, část výrobních kapacit nám poskytnou, a už pro nás zakázkově šijí,“ říká Ludvík Paseka, ředitel firmy Azpo Group.

Na více než 60 šicích strojích v České Lípě pracuje v třísměnném provozu 150 pracovníků a s navýšením výroby pomáhají i další dílny v kraji. Celkem je tak do výroby zapojeno 250 lidí.

„Od samého začátku spolupracujeme i s jednou dílnou z Jirkova a teď se domlouváme na další spolupráci s dílnou v Teplicích. Veškeré šití probíhá na území severních Čech a celý finální výrobek je ryze severočeský,“ podotkl Paseka.

Nanoroušky, jež v Kamenici vyrábějí, byly původně vymyšleny jako jednorázové, to znamená na jednu pracovní směnu.

Kamenické nanoroušky lze opakovaně sterilizovat

Po provedení několika testů si tu však potvrdili, že pokud je rouška určitou dobu osvícena tzv. germicidní lampou, která vyzařuje speciální ultrafialové záření schopné sterilizovat vzduch, kapaliny i některé povrchy, tak je rouška znovu sterilní a dá se použít opakovaně, aniž by ztratila své vlastnosti.

„Snazší cesta pro ty, kteří lampu nemají k dispozici, je dát roušku do horkovzdušné trouby a nechat ji při 75 stupních sterilizovat 25 minut. I po tomto procesu je rouška znovu sterilní,“ radí ředitel Paseka.

Denní produkce se tu teď pohybuje od 20 do 25 tisíc roušek. K běžnému zákazníkovi se zatím nedostávají, veškerá produkce dosud mířila do zdravotnických zařízení. Brzy by se to však mělo změnit.

„V současné době řešíme vstup do jednoho lékárenského řetězce. Myslím, že do 14 dnů budou naše výrobky volně prodejné v některých lékárnách,“ věří Paseka.

Roudnický Pardam plánuje zavést i třetí směnu

Podobná situace panuje i v roudnickém Pardamu. „Jedeme naplno. Lidé pracují ve dvousměnném provozu, o víkendech, připravujeme zavedení třetí směny. Kromě respirátorů vyrábíme i materiál, ze kterého se roušky šijí, nestíháme, poptávka je veliká,“ hlásil v úterý ředitel firmy Jan Buk.

Naštěstí se podle něj zaměstnancům nákaza koronavirem vyhýbá, a tak výrobní linky mohou jet na maximum. A i zde by mohli v dohledné době začít dodávat i lidem.

Hlavním produktem jsou respirátory typu FFP3. Ty zatím stále jdou jen ministerstvu zdravotnictví a k běžnému uživateli se nedostanou.

„Momentálně jich vyrábíme 3 tisíce týdně,“ říká Buk s tím, že kvůli zvýšené poptávce už přijali nové zaměstnance, technologie uspořádali tak, aby se vešly do stávajících prostor, a za pár dnů je i posílí, jak avizovali už před časem.

„Nainstalovali jsme nové lisovací zařízení. Jeho kapacita je 8 tisíc respirátorů denně, spustíme ho od příštího týdne,“ uvedl Buk.

Vyrábět budou statisíce respirátorů měsíčně

Do konce dubna pak firma zprovozní i další linku na výrobu nanovláken, čímž zdvojnásobí svou kapacitu, a v plánu je i instalace poloautomatické linky na lisování respirátorů, což také pomůže k navýšení produkce. Dnes se tu používají jen manuální lisy.

„Od května bychom měli vyrábět statisíce respirátorů měsíčně a k tomu i filtry do kapsových roušek, které začínají být standardem,“ plánuje ředitel. Časem by se pak chtěli zaměřit i na vlastní výrobu samotných kapsových roušek.

Svou výrobu rozšiřuje i firma Nanologix, výrobce respiračních masek z Českého Jiřetína na Mostecku. Její výrobky nyní směřují na ministerstvo zdravotnictví, ale i k policistům, záchranářům či hasičům.

Před časem společnost dodala několik masek i Správě Pražského hradu a byly také součástí humanitárního daru Česka těžce postiženému Španělsku.