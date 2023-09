První náměstek primátora Chomutova Dinda složí funkci, stíhá ho policie

„Policejní konstrukci považuji za mylnou a jakoukoliv vinu odmítám. Po celou dobu výkonu zastupitelského mandátu jsem vždy jednal ve veřejném zájmu. A to i v roce 2016, kdy jsem byl opozičním zastupitelem,“ stojí v Dindově prohlášení.

„Přestože se závěry policejního orgánu zásadně nesouhlasím, rozhodl jsem se rezignovat na své politické funkce. Vždy jsem ctil politickou kulturu a ač je pro mě takové rozhodnutí velmi bolestivé, považuji ho za jediné správné,“ dodal s tím, že funkci složí na jednání městského zastupitelstva 20. listopadu.

V roce 2016 hokejový klub Piráti, který se potýkal s dluhy, požadoval po městě finanční výpomoc. V červnu mu zastupitelstvo odsouhlasilo půjčku 12,5 milionu korun. Jednání provázely emoce. Klub chtěl totiž původně nevratnou dotaci.

Z čeho konkrétně je Dinda obviněn policie neuvedla. „Mohu potvrdit, že se tímto případem zabýváme, avšak po dohodě s krajským odborem hospodářské kriminality nemohu sdělit bližší informace. Trestní řízení je ze zákona neveřejné a platná legislativa nám neumožňuje sdělovat žádné informace, jejichž poskytnutí by mohlo ohrozit či zmařit účel trestního řízení,“ uvedla mluvčí severočeské policie Ilona Gazdošová.

Léta čelím tlaku, napsal Dinda

David Dinda je náměstkem primátora od prosince 2016, kdy padla tehdejší koalice a vznikla nová. Důvodem byl právě i hokejový klub. Před tím Dinda několik let profesně působil v hokejovém klubu Piráti Chomutov, nějakou dobu ho vedl jako výkonný ředitel.

Jako náměstek primátora měl na starosti mimo jiné odbor rozvoje a investic či ústecký zoopark. Nový Sever je ve vedení města v koalici s vítězem posledních komunálních voleb hnutím ANO.

„Neznám detaily té kauzy, takže se k tomu nemohu vyjádřit. To co mohu ale říci je, že za těch necelých deset let co ho znám, tak vždycky jednal ve veřejném zájmu a férově. Za mě mohu říci, že je to slušný chlap. Věřím, že to je nedorozumění, které se vysvětlí,“ reagoval primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO).

Dinda ve svém vyjádření také píše o tom, že on sám i jeho rodina už několik let čelí velkému tlaku, včetně různých nepravd a pomluv. Upozornil i na událost z roku 2018, kdy před jeho domem shořelo rodinné auto.

Okresní soud v Chomutově v souvislosti s tím nedávno nepravomocně potrestal podmínkou předsedu strany PRO(Právo, Respekt, Odbornost) v Ústeckém kraji Matěje Drbohlavova. Podle soudu navedl jiného muže, aby vozidlo zapálil. Mělo jít o politickou mstu.