Odcházím z politiky, potvrdil obviněný náměstek chomutovského primátora Dinda

„Dlouhodobě mám představy o politické kultuře a hodnotách, které chci reprezentovat, a svoji rezignaci považuji za jedinou možnou,“ uvedl Dinda a dodal, že byť odchází z politiky, neodchází z veřejného života a nadále se chce podílet na rozvoji Chomutova.

Policie ho stíhá kvůli jeho roli městského zastupitele před sedmi lety, kdy byl současně spojen i s hokejovým klubem Piráti Chomutov. Tehdy klub, který se potýkal s finančními problémy, žádal město o finanční podporu. Zastupitelé mu schválili poskytnutí dotací a také půjčky ve výši 12,5 milionu korun.

Jak konkrétně podle policie Dinda překročil hranici zákona, kriminalisté tají. „Z důvodu probíhajícího vyšetřování a z dosud získaných informací se z taktického hlediska zatím nebudeme blíže vyjadřovat,“ uvedl tiskový mluvčí policie Kamil Marek s tím, že zveřejněním obvinění by mohl být zmařen průběh trestního řízení. Policie k případu mlčí už několik týdnů.

Podle Dindova vyjádření má policie za to, že finanční podporu neměl klub od města vůbec získat. Aby prostředky klub dostal, zatajilo podle policie jeho tehdejší vedení zastupitelům podstatnou informaci - že klubu hrozí úpadek. Na začátku roku 2020 soud skutečně klub poslal do insolvence. Podle policie Dinda chomutovským zastupitelům v roce 2016 neoznámil, že čestné prohlášení klubu o jeho finanční situaci je nepravdivé. Dinda tvrdí, že to vědět nemohl, byť pro klub tehdy pracoval.

„Nebyl jsem ale statutárním zástupcem klubu ani jeho zaměstnancem. Pro Piráty jsem pracoval na živnostenské oprávnění, fakturoval jsem klubu nějaké marketinkové služby,“ uvedl Dinda. Policejní konstrukci Dinda odmítá a považuji ji za mylnou.

David Dinda vstoupil do politiky po komunálních volbách v roce 2016. Nejdříve působil jako opoziční zastupitel, v závěru téhož roku padla tehdejší vládnoucí koalice a Dinda byl zvolen náměstkem.

Dinda už má nové působiště, vede marketinkový tým hokejové Sparty. O jeho nástupci ve vedení Chomutova bude koalice v následujících týdnech jednat. Podle primátora Marka Hrabáče (ANO) nominuje hnutí svého kandidáta.

„Budeme předkládat svého kandidáta a očekávám, že svého předloží i Nový Sever. Uvidíme, na kom se nakonec dohodneme,“ uvedl Hrabáč. Primátora mrzí, že Dinda mandát složil. „Lidsky i profesně jsem měl k němu blízko. Jeho způsob mi práce mi vyhovoval,“ dodal.