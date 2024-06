Lidem se ulevilo, odvrátili stavbu větrníků. „Jen na dva roky,“ míní starosta

„Zarazilo mě, že bezprostředně po vyhlášení výsledků referenda pan starosta v tiskové zprávě napadl lázně, které jsou největším místním zaměstnavatelem. Místo toho, aby byl starosta pyšný na své občany, že si dokázali prosadit referendum, začal napadat lázně. To je pro mě opravdu bizar. Když něco takového udělá veřejný činitel, je to pro mne šokující,“ říká Kateřina Dbalá, která patří mezi iniciátory referenda.

Dbalá poukazuje na tiskovou zprávu, kterou starosta obce Rostislav Lariš, jinak zastánce stavby větrného parku, vydal minulou sobotu, tedy hned po referendu.

Píše se v ní: „Smutné je, že o tuto možnost spolupráce (s investory do větrných elektráren, pozn. red.) neprojevily zájem Lázně Mšené a.s., které se v poslední době spojily s lidmi, kteří strašili občany tornády, větrnými smrštěmi, hlukem, zabíjením včel a dalšími pohromami. Obec Mšené-lázně vždy lázeňskému resortu vycházela vstříc a podporovala lázně ve své obci. Do dnešní doby jsme lázeňskou obcí, která vybírá od lázeňských hostů nejnižší poplatek z pobytu mezi všemi lázeňskými místy v republice, a to částku sedm korun za den a noc pobytu. V ostatních lázeňských místech v tuzemsku platí hosté 40 až 50 korun. My se takto dobrovolně připravujeme o 2,5 milionu korun ročně ve prospěch lázeňských klientů a ve prospěch lázeňského resortu, který může nabízet levnější služby.“

Místní se nyní kvůli tomuto vyjádření obávají, že by se ve Mšeném-lázních mohl zvýšit lázeňský poplatek. Prohlášení starosty vzbudilo řadu pobouřených reakcí i na sociálních sítích. Uživatelka Alena Sargsyan píše: „Arogance, povýšenost a pomstychtivost... Tohle občané chtějí?“

Roman Wellosi doplňuje: „Obec, která má jedny z největších trhů a unikátní krásné malé lázně, ale neumí z toho vytěžit na svých pozemcích, je obec ospalá a zpátečnická. Místo toho, aby si lázní považovala, tak jde proti nim. Tohle je až nechutný!“

Předseda představenstva a ředitel společnosti Lázně Mšené František Och umístil své vyjádření na sociální sítě.

„Nikdy, nikoho a nikde jsem nenaváděl k ničemu jinému než k získávání informací, utvoření vlastního názoru a k účasti ve volbách a referendu. Nevidím tedy souvislost mezi výsledkem referenda a společností Lázně Mšené.“

Pokud jde o vedení obce, starosta Lariš (bezp.) několik dní po referendu a možná i po reakci obyvatel již hovoří umírněněji. Poplatek pro lázeňské hosty prý Mšené-lázně zatím měnit nehodlají. „Dnes proběhla rada obce a nic ve vztahu k lázním neměníme. Žádná senzace nevznikla,“ řekl Lariš pro iDNES.cz.

Odpůrci větrníků v referendu sice drtivě prosadili svůj názor, ale jejich nadšení z vyřešení situace trvalo jen krátce. „Lidé v obci jsou na sebe po referendu po právu pyšní a ulevilo se jim. Jejich naděje zmařilo tvrzení pana starosty, že referendum platí jen dva roky. Spousta lidí mi volalo a byli zděšeni, že se v roce 2026 budou muset v pořadí už potřetí bránit snaze vedení obce tady ty větrníky postavit. Pan starosta by si měl rozmyslet, jestli zastupuje občany, nebo jestli zastupuje investory,“ rozčiluje se Dbalá, která poukazuje na druhý odstavec starostovy zprávy.

„Obec nebude po dobu minimálně 2 let moci řešit nějakou spolupráci s investory do VTE. Především v případě tvorby nějaké komunitní energetické společnosti ztrácíme možnost spolupráce s výkonným a silným energetickým hráčem,“ stojí v této části prohlášení.

Podle Lariše je možné, že za dva roky bude postoj občanů jiný, a to díky skutečnosti, že větrníky vyrostou nedaleko. „Budou v katastru středočeských Jarpic, které jsou od nás opravdu jen kousek. Naši občané tak získají zkušenost z vedlejší obce. Seznámí se s tím, jak to funguje. Uvidí to v praxi. Budeme je tady mít, budeme s tím žít,“ řekl starosta iDNES.cz hned po referendu.