Mšené-lázně zvednou poplatek za pobyt. Pomsta za referendum, míní někteří

„Tak velké a náhlé navýšení poplatku, vnímám jako pomstu majiteli lázní. Že se lázním pomstí, totiž pan starosta Lariš vyhrožoval už v den ukončení referenda o postavení větrných elektráren. Pak to v rozhovoru pro noviny zjemnil, když řekl, že se poplatky zvyšovat nebudou a žádná senzace se nekoná. Počkal si pět měsíců a pak jim to se zastupitelstvem napálili,“ říká Kateřina Dbalá, jedna z iniciátorů referenda.

Starosta obce Mšené-lázně Rostislav Lariš (bezpartijní) to vidí jinak. „Neberu to jako pomstu lázním, vůbec. My jsme se po letech dívali, jak to mají jiné lázeňské obce v ČR, a zjistili jsme, že většinou mají poplatky daleko vyšší, třeba 35 až 50 korun. I po zvýšení se stále pohybujeme mezi nejlevnějšími obcemi,“ sdělil MF DNES Lariš.

Kateřina Dbalá však se starostovým pohledem nesouhlasí a poukazuje na tiskové prohlášení k výsledkům referenda, které starosta uveřejnil 8. června a kde píše:

„Smutné je, že o tuto možnost spolupráce (s investory do větrných elektráren – pozn. red.) neprojevily zájem Lázně Mšené a.s., které v poslední době se spojily s lidmi, kteří strašili občany tornády, větrnými smrštěmi, hlukem, zabíjením včel a dalšími pohromami. Obec Mšené-lázně vždy lázeňskému resortu vycházela vstříc a podporovala lázně ve své obci. Do dnešní doby jsme lázeňskou obcí, která vybírá od lázeňských hostů nejnižší poplatek z pobytu mezi všemi lázeňskými místy v ČR a to částku 7 Kč za den a noc pobytu. V ostatních lázeňských místech v ČR platí hosté 40 až 50 Kč. My se takto dobrovolně připravujeme o 2,5 milionů korun ročně ve prospěch lázeňských klientů a ve prospěch lázeňského resortu, který může nabízet levnější služby.“

Starostovo prohlášení vzbudilo už v tehdy mnoho pobouřených reakcí. Nyní proto řada místních vnímá náhlé navýšení místního poplatku z pobytu jako nepatřičnou reakci vedení obce, kterému se nepodařilo prosadit plánovanou výstavbu větrných elektráren.

Starosta Lariš se tomu však brání: „Já jsem tento návrh nepřednesl. Jako starosta sice mohu slibovat co chci, ale pokud zastupitelé poplatky zvednout chtějí, tak je zvednou.“

Předseda představenstva a ředitel společnosti Lázně Mšené František Och navýšení poplatku neodmítá, byl by však rád, aby obec řádně plnila své úkoly. „Nezpochybňuji nárůst poplatku obci na 25 korun,“ řekl na listopadovém jednání zastupitelstva a dodal, že existují práce a úkoly, do nichž by měla obec investovat více peněz.

„Chci však, aby tyto práce obec dělala. Abych nemusel naše zaměstnance ve dvě ráno posílat likvidovat strom, který na náš pozemek spadne z obecního. Aby, když po přívalovém dešti na náš pozemek sjede z obecního lesa šest tun hlíny a kamení, nemuseli všechno odklízet naši zaměstnanci za naše peníze,“ doplnil Och.

„Co se tu změní, co bude lepší?“

Na jednání zazněl také dotaz jedné klientky lázní: „Loni jsem přijela do lázní na čtyřtýdenní pobyt a zaplatila jsem obci dvě stě korun. Příští rok po zvýšení poplatku obci zaplatím 700 korun. Co se tu změní, co bude lepší?“

Starosta Lariš odpověděl stručně. „Plánujeme investici do obecního parkového prostoru, který navazuje na lázeňský park. Nic jiného,“ sdělil bez dalšího vysvětlování.

Také Kateřina Dbalá proti zvýšení příjmů do rozpočtu obce nic nenamítá, jen chce, aby je vedení obce řádně využilo. „Obec pro lidi a pro lázně téměř nic nedělá. Některé části obce dodnes nemají ani kanalizaci a lázním vedení obce dělá jen samé naschvály,“ podotýká.

Na dotaz MF DNES, jak obec využije zhruba půl milionu korun, které příští rok získá z navýšení poplatků lázeňských hostů, starosta odpověděl pouze velice obecně. „Peníze využijeme v rozpočtu obce Mšené-lázně, jako všechny příjmy,“ uzavřel Lariš.