Demolice zchátralých mostů v Teplicích se odsouvá, začne nejdříve za rok

Informaci MF DNES potvrdilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).



„Projektová dokumentace včetně stavebního povolení dosud nebyla dopracována. Předpokládáme její zpracování v letošním roce a doufáme, že na tuto činnost nebude mít zásadní vliv omezený provoz dotčených úřadů v souvislosti s pandemií covid-19. Zahájení prací předpokládáme v první polovině roku 2022. Bude ovšem záležet na délce výběrového řízení,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Mosty se nacházejí na komunikaci I/8, která v Ústeckém kraji spojuje Lovosice s Teplicemi a za nimi ještě pokračuje až k hranici s Německem. Denně po ní projíždějí tisíce aut. Mosty využívají i Tepličané při jízdě po městě, když míří od Novosedlic ke čtvrti Třešňovka.



Že jsou mosty na hlavním průtahu lázeňským městem v havarijním stavu, zjistilo ŘSD při jejich sanaci v roce 2019. Sondy tehdy odhalily závažné konstrukční vady. Od té doby je v místě doprava svedena z původních dvou pruhů v každém směru jen do jednoho. Dopravní situace je tu ale složitá, což se nelíbí některým řidičům.

„Při nájezdu na silnici I/8 ve směru od Bystřan je to hodně nebezpečné. Vyjedete kopeček a hned vás čeká stopka. Jenže na nájezdu není pořádně vidět, a když tu někdo jede rychle, okamžitě dupete na brzdu. Podle mě je to rizikové zvlášť pro ty řidiče, kteří to tu neznají,“ popisuje svou zkušenost řidič, který zmíněným úsekem projíždí prakticky každý den.

Fakt, že se oprava mostu minimálně o rok protáhne, ho proto nijak netěší. Radost z časového posunutí rekonstrukce dvojice mostů o délce 150, respektive 164 metrů, nemá ani vedení lázeňského města.

„Musíme to strpět, nic jiného nám ani nezbývá. Ty mosty nejsou v dobrém stavu a jediný, kdo s tím může něco dělat, je Ředitelství silnic a dálnic. To, že to odsunuli, bohužel nedokážeme nijak ovlivnit,“ říká teplický primátor Hynek Hanza (ODS).

Dvakrát ročně důkladná prohlídka

Na omezení v podobě svedení dopravy do středových pruhů obou mostů si ale podle něj už řidiči zvykli. „Už to takhle funguje zhruba rok nebo rok a půl. Samozřejmě je to komplikace, ale myslím si, že mnohem větší komplikace nastanou až při faktické rekonstrukci mostů, která bude trvat dva roky,“ poznamenává primátor.

Jak už dříve potvrdilo ŘSD, rekonstrukce mostů proběhne tak, že budou oba zcela strženy a místo nich budou postaveny nové. Na směrově dělené čtyřproudové komunikaci bude zbourán vždy jeden dvoupruh a doprava bude svedena do druhého.

„Oprava je plánována tak, že bude vždy rekonstruován jeden most v jedné stavební sezoně. Celkem tedy půjde o dva roky,“ podotýká Ledvinová s tím, že stavební práce podle dosavadních odhadů vyjdou na 150 milionů korun a budou hrazeny ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.

Černý scénář, že by mosty kvůli konstrukčním vadám samy spadly ještě dříve, než budou opraveny, podle ní nehrozí.



„Na obou mostech je dvakrát ročně prováděna důkladná prohlídka. Pro ochranu a prevenci před další degradací mostů je navíc provoz sveden vždy do středového jízdního pruhu tak, aby byl vliv dopravy v co možná nejmenší míře,“ doplňuje mluvčí ŘSD.