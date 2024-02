Nelámeme nad tím hůl, říkají v Mostě před demonstrací proti opravě kulturáku

„Chceme ukázat, že Repre je stále věc k řešení a nezlomili jsme nad tím hůl. Ještě je možnost projekt přepracovat a zachovat tak stavbu, která je v kontextu české architektury ojedinělá,“ uvedl Martin Trávníček z iniciativy The most Most, která protestní akci uspořádala.

Repre je bezesporu ikonickou stavbou Mostu. Jedná se o dílo architektů Mojmíra Böhma, Jaroslava Zbuzeka a Luboše Kose. Ve své době patřilo mezi nejmodernější kulturní domy u nás, mohlo se chlubit i planetáriem. To už ale dávno neplatí. Nyní je ve špatném technickém stavu, poslední akce se tady uskutečnila v roce 2019 a od té doby je zavřené a chátrá.

Slavné je ale pořád, a dost možná, že ještě víc než kdy jindy. Mluví se o něm jak mezi „obyčejnými“ Mostečany, kteří s nostalgií vzpomínají na protančené noci v Repre či nákupy levného oblečení v „sekáči“, tak architekty a památkáři, kteří ho považují za unikátní stavbu.

Před třemi lety doputovala na ministerstvo kultury žádost, na prohlášení budovy za národní kulturní památku. Ministerští úředníci ji ale ani neprojednali, protože krátce předtím Most získal stavební povolení k rekonstrukci.

Řada odborníků přitom upozorňuje, že rekonstrukcí, tak jak je naplánovaná, dojde ke zničení rázu obří budovy. Třeba podle sochaře a publicisty Pavla Karouse, který se dlouhodobě věnuje umění ve veřejném prostoru, projekční firma vůbec nepochopila kvalitu unikátní stavby.

Navzdory kritice vedení Mostu z realizace ustoupit nehodlá. „Připravujeme to už od roku 2017 a v tuto chvíli jsem museli vzít zodpovědnost do svých rukou. Budova za tu dobu dost degradovala. Projekt už nelze zastavit, bylo by to nezodpovědné a neekonomické,“ uvedl již dříve primátor Marek Hrvol (ProMost).

Po dvou neúspěšných výběrových řízeních Most nyní vysoutěžil firmu, která Repre za tři čtvrtě miliardy opraví. K podpisu smlouvy má dojít v řádu několika dní, do té doby magistrát zhotovitele nezveřejní. Stavební práce podle plánu začnou letos na jaře a potrvají přes dva roky. Z budovy zmizí všechna umělecká díla. Počítá se s návratem jen některých. Kritikům vadí i použití levných stavebních materiálů.

Po dokončení stavebních prací se do Repre přestěhuje mostecká knihovna. Bude tam také multifunkční sál, menší kongresové sály a komerční prostory, kino a obnoveno bude také planetárium.