Z tramvají do šalin. Mostečtí řidiči mají při výluce pomoci oslabenému Brnu

Nepopírá, že to pro něj bude pořádná změna. Jedním dechem však dodává, že se na ni hodně těší. „Dostanu se do jiného prostředí, poznám nové lidi, prohlédnu si Brno, kde jsem ještě nikdy nebyl, a celkově přijdu na jiné myšlenky. Nevidím v tom žádné minus,“ pálí ze sebe nadšeně dvaapadesátiletý Pavel Šrámek.

Mezi Mostem a Litvínovem vozí lidi tramvají už celých třicet let. Ale za pár týdnů podle všeho změní rajon a vydá se na netradiční misi, která se začala rodit v květnu.

Tehdy se v Plzni konalo jednání představitelů tuzemských dopravních podniků. Zástupci z Mostu se během něj zmínili, že je od září do prosince čeká velká výluka, kdy do provozu nevyjede ani jedna tramvaj. A k tomu dodali, že se nebrání půjčit řidiče, samozřejmě pokud by oni sami měli zájem, jinam.

Toho se okamžitě chytilo Brno, jemuž řidiči chybějí, slovo dalo slovo a nyní se pilně pracuje na detailech. Mostečtí už se byli v Brně podívat, znovu se tam vydají v srpnu.

„Jet se mohou podívat i ti, kteří o práci v Brně zatím neprojevili zájem,“ říká Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Aktuálně to vypadá, že by se na jih Moravy mělo ze severu Čech vydat 10 tramvajáků.

Tramvaje Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova

„Ve svém mateřském podniku budou na neplaceném volnu a my s nimi uzavřeme normální smlouvu. Samozřejmě jim zajistíme i ubytování,“ uvádí Barbora Doležalová, mluvčí brněnského dopravního podniku.

Tomu momentálně chybí zhruba 50 řidičů šalin. „Za každého řidiče jsme rádi. Možnost získat deset zkušených navíc, byť jen na čtyři měsíce, jednoznačně vítáme,“ podotýká Doležalová.

Jezdit tramvají na Mostecku a šalinou ve druhém největším českém městě je pochopitelně poněkud rozdíl. Nějaké dlouhé zaškolování však prý nebude potřeba.

„Řidiče u nás čeká trošku jiný provoz, než na který jsou zvyklí. Jiné tratě, které vedou centrem města. Tratě, které nejsou na samostatném tělese. Ale předpokládáme, že budou stačit dva až tři dny, aby si město projeli a zaškolili se. Minimálně zpočátku je nicméně chceme nasazovat na linky, které jsou co nejvíce podobné těm jejich. Záleží, jak se kdo bude cítit,“ přibližuje mluvčí Doležalová.

„Žádné obavy nemám. Jsem připravený do toho skočit po hlavě,“ líčí s úsměvem řidič Pavel Šrámek. Už by prý klidně hned vyrazil. „Tady už jsem si všechno zařídil. Třeba ohledně bydlení. Žiju v pronájmu a s majitelkou bytu jsem domluvený. Nemá žádný problém, že tu chvíli nebudu.“

Výhoda v podobě obojživelníků

Připouští přitom, že z chvíle by mohl být i zbytek života. „Když se mi tam zalíbí, klidně bych v Brně i zůstal. Nic mě tu nedrží,“ dodává řidič Šrámek.

„Ano, rizikem celé akce je, že se všichni nemusí vrátit. S tím zkrátka musíme počítat,“ uvědomuje si mostecký ředitel Dunovský.

Jeho organizace se i s ohledem na probíhající rekonstrukce trati a s tím spojenou nutnost zapojení náhradní autobusové dopravy pro změnu potýká s nedostatkem šoférů autobusů. Existují i případy, kdy si tramvajáci „udělali papíry“ na bus.

„Mít takové obojživelníky je obrovská výhoda. Ale chce to čas. A samozřejmě si nelze nic takového vynutit, záleží na každém, zda do toho půjde. Například letos se to zatím týká jednoho muže a dvou žen,“ dodává Dunovský.