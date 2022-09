Dítě usedlo do letadla za výhru v soutěži, zemřelo i s riskujícím pilotem

„Příčinou letecké nehody byla nezvládnutá pilotáž letounu při akrobatickém prvku, který byl pilotem svévolně proveden v rozporu s letovou příručkou. Provedení seznamovacího letu bylo rovněž v rozporu s Podmínkami provádění seznamovacích letů vydanými Úřadem pro civilní letectví,“ stojí v závěrečné zprávě Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) ohledně události, která se stala loni 27. srpna.

Jak vyplývá z dokumentu, kritická situace nastala v době, kdy pilot převedl letoun do strmého stoupání pravděpodobně s úmyslem provést pravý souvrat, nebo pravou souvratovou zatáčku.

„Akrobatický prvek zahájil na malé výšce a pravděpodobně s menší vstupní rychlostí, čímž letoun nedosáhl takové výšky, jak si pilot představoval. Pilot ukončil akrobatický prvek na nižší rychlosti a v menší výšce, než pravděpodobně plánoval a letoun přešel do pádu po křídle s následným přechodem do vývrtky, kterou se pilot pokusil vybrat zásahem do řízení. S ohledem na ztrátu rychlosti a malou výšku nad terénem nedokázal pilot nárazu letounu do země zabránit,“ uvádí vyšetřovatelé s tím, že letoun byl nárazem do země zcela zničen.

Havárií se zabývala i policie, která nyní případ odložila. „Prověřováním jsme zjistili, že havárii měl způsobit pilot letadla. Z důvodu jeho úmrtí jsme pro nepřípustnost trestního stíhání případ odložili,“ uvedl její mluvčí Václav Krieger.

Vedle čtyřiašedesátiletého pilota byl na palubě ještě čtrnáctiletý chlapec, účastník tehdy konaného příměstského tábora s leteckou tématikou, jehož organizátorem byl Aeroklub Most. Do letadla usedl za odměnu poté, co vyhrál soutěž ve střelbě ze vzduchovky.

V ten den proběhlo v rámci tábora několik takzvaných seznamovacích letů. Zmíněný pilot a ještě jedna pilotka děti nejprve „svezli“ letounem Zlín Z-43, chlapec, který vyhrál soutěž, se pak mohl proletět ještě strojem Zlín Z-526 F.

Zkušený, ale zbytečně riskující pilot

Pilot, který podle zprávy nebyl opilý ani pod vlivem drog, se podle některých svědků před účastníky tábora dost předváděl. Některé dívky dokonce řekly, že kvůli jeho způsobu létání brečely.

To koresponduje s výpověďmi jiných členů mosteckého aeroklubu. „V mých očích se jevil jako zbytečně riskující pilot. Nelétal jsem s ním, nebylo mi to příjemné,“ uvedl jeden z nich na adresu kolegy.

„Byl to zkušený pilot instruktor. Já jsem s ním neletěl dlouhou dobu. Měl tendence, že on ví vše nejlépe a některé věci si bude dělat po svém,“ řekl další.

ÚZPLN pokáral i aeroklub jakožto organizátora příměstského tábora. Vyčetl mu mimo jiné skutečnost, že se účastníci tábora mohli neorganizovaně pohybovat po plochách letiště. Kritizoval také přehlížení předchozího nebezpečného pilotova počínání nebo fakt, že během seznamovacích letů nebylo vyžadováno stálé spojení s letištěm.

„Přístup osoby pověřené vykonávat funkci vedoucí letového provozu k dodržování Podmínek pro provádění seznamovacích letů, a výběr pilota, o jehož vztahu k bezpečnosti létání měli někteří členové aeroklubu pochybnosti, byly nejen špatným příkladem pro potenciální budoucí mladé piloty aeroklubu, ale v důsledku vedly k fatální letecké nehodě,“ píše se v závěru zprávy.