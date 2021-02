Zastupitelé Moldavy změnili názor, historické nádraží neprodají a opraví

Obec chce na opravu historického objektu využít dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu.

„Jsme si vědomi, že nás čeká velká porce práce. Bude to náročné finančně i organizačně. Naším hlavním úkolem bude projekt zafixovat do budoucna. Nejde nám jen o to vyčerpat dotaci, ale chceme, aby ten dům skutečně žil,“ řekl Petr Fišer, předseda správní rady nadačního fondu Moldavská dráha / Teplický Semmering, jenž obci pomohl zajistit registraci budovy do programu Brownfield.

Díky tomu má Moldava možnost získat na sanaci objektu dotaci ve výši 50 milionů korun. Finanční spolupodíl obce na rekonstrukci nádraží představuje 2,5 milionu korun. Na jeho zajištění byla koncem roku 2020 vyhlášena veřejná sbírka. Na transparentním účtu je zatím 62 tisíc korun.



„V budově nádraží je mimo jiné plánována obnova restauračního provozu, který zde má tradici už od 19. století. Součástí záměru je také vznik prostor pro drobnou řemeslnou výrobu,“ sdělila k projektu starostka Moldavy Lenka Nováková (PRO Moldavu a Nové Město).

Budova moldavského nádraží je kulturní památkou. Nachází se uprostřed turisticky vyhledávané Moldavské dráhy, historické trati vedoucí z Mostu do německého Freibergu. Na trať, která je známá rovněž jako Teplický Semmering, navazuje přímý spoj z Děčína, Ústí nad Labem a Teplic.

Nikdo se nepřihlásil

„V současné době běží intenzivní jednání o dostavbě osmikilometrového úseku na saské straně, která by znamenala znovupropojení Moldavy s Freibergem,“ podotkla Nováková. O propojení tratí a obnovu nádražní budovy usiluje zájmová skupina dvaceti českých a saských měst a obcí.

Koordinátorem zájmové skupiny je právě Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering.



„V nejbližší době musíme zadat zakázku na dopracování projektové dokumentace a předpokládáme, že někdy v průběhu října či listopadu bychom mohli mít stavební povolení. Poté vybereme dodavatele stavby, a když půjde všechno hladce, chtěli bychom na jaře 2022 začít stavět,“ řekl Fišer s tím, že nejpozději v roce 2023 by měla být historická nádražní budova opravená.

Ještě nedávno byl přitom osud této kulturní památky značně nahnutý. Obec ji získala do svého majetku v létě 2016, kdy ji koupila od Správy železnic za 3,2 milionu korun s plánem, že ji opraví. V říjnu 2019 však došlo na radnici k politické změně a nové vedení se rozhodlo chátrající objekt nabídnout k prodeji. Dosud se však nepřihlásil nikdo, kdo by o něj měl zájem.