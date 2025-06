„Při prohlídkách mostní estakády jsme zjistili, že stav mostu je velmi špatný. Proto jsme rozhodli o jeho demolici a stavbě nového mostu,“ uvedla Kamila Zahálková z ŘSD.

„S ohledem na technický stav mostu a jeho stáří je technicky a ekonomicky neefektivní stávající most opravovat. Místo něj vybudujeme na stejném místě zcela novou konstrukci,“ dodala mluvčí s tím, že nový, 291 metrů dlouhý most, vyjde na čtvrt miliardy korun.

Hlavní objízdná trasa pro tranzitní dopravu a auta nad 3,5 tuny vede po dálnici D8 a dále přes Libouchec a Jílové po silnici I/13 do Děčína.

„Objížďka měří 52 kilometrů a pro řidiče je velmi diskomfortní. Upravili jsme ji proto tak, aby v nouzových podmínkách pojala těžkou dopravu, kterou sem ze silnice I/62 přemístíme,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Po stejné trase už teď jezdí nákladní auta, která nesmí jet přes krajské město kvůli opravě Benešova mostu. Silničáři proto na objížďce opravili výtluky a vyjeté koleje, doplnili světelnou signalizaci a v Jílovém postavili provizorní most pro nákladní auta.

„Minimálně jednou denně tudy bude také projíždět náš inspektor provozu a v případě, že by došlo k technickému problému, okamžitě zasáhneme,“ dodal mluvčí.

Řidiči osobních aut a vozidel do 3,5 tuny mohou ve směru z Ústí na Děčín přejet přes sídliště v části Neštěmice a Mojžíř, kde se napojí zpátky na silnici I/62. Ve směru od Děčína sjedou před Mojžířem ze silnice I/62 a po projetí sídlištěm se dostanou do Ústí.

„Hermeticky uzavřený Mojžíř není, nicméně limitující prvek je viadukt, který na trase je. Projet jím mohou auta do 3,5 tuny, výjimku mají autobusy veřejné dopravy a složky integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil Rýdl a vyzval řidiče, aby byli při průjezdu sídlištěm ohleduplní a ostražití a dodržovali záchranářskou uličku.

Stavební práce na estakádě zkomplikují nejen silniční dopravu, ale i provoz na mezinárodním železničním koridoru z Prahy na Děčín a dále na Berlín. Po dobu bourání mostu nad železniční tratí musí cestující počítat s výlukami.

„Výluky budou mít mezinárodní vlaky do Německa, rychlíky z Děčína do Prahy, liberecké rychlíky a osobní vlaky mezi Děčínem a Kadaní,“ poznamenala Kamila Zahálková. Úplná uzavírka trati, kdy stavební firma začne s bouráním mostu nad železniční tratí, potrvá od 24. do 29. června.

„V těchto dnech vlaky nahradí autobusy. O přesné podobě výluk budou cestující informovat železniční dopravci,“ dodala Zahálková.

Pokud během stavebním prací nedojde k problémům, měl by nový most sloužit řidičům od konce příštího roku dalších sto let. „Estakáda, kterou tady vystavíme, bude mít technickou životnost 100 let. To znamená, že kromě nutné údržby nás tady řidiči jen tak neuvidí,“ uvedl Jan Rýdl.