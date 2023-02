Ústí čeká oprava dvou důležitých mostů ve stejný čas, obce se bojí zátěže

Most je dlouhodobě v havarijním stavu, jezdí se po něm omezenou rychlostí a po stranách jsou kužely, aby doprava byla svedena co nejvíce do středu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 340 milionů korun bez DPH, práce mají začít v polovině příštího roku a skončit ve druhé polovině roku 2026.

„Na základě provedených prohlídek jsme zjistili, že stav mostu je velmi špatný, a také v souvislosti s jeho životností jsme rozhodli o jeho demolici. Most bude nahrazen zcela novou konstrukcí umístěnou na stejném místě,“ říká Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem akce.

Most u Mojžíře, respektive celá silnice I/62 směrem na Děčín, však figuroval v záměrech Ústeckého kraje jako jedna z možných objízdných tras při obnově Benešova mostu. Konkrétně pro osobní dopravu, která se měla vyhnout centru krajského města tím, že by jezdila přes část Stříbrníky dolů do Krásného Března a odtud po silnici I/62 do Děčína a opačně.

Osobní automobily tak budou muset stejně jako nákladní doprava využít zamýšlenou objížďku po dálnici D8 směrem Libouchec a dále přes Jílové do Děčína a opačně.

„Pokud se bude v době rekonstrukce Benešova mostu opravovat i estakáda u Mojžíře, tak si myslím, že to pomůže dopravě v Ústí nad Labem, protože sem bude směřovat mnohem méně aut, než kdyby se estakáda nemusela vyměnit. Myslím si, že to povede k celkovému zmírnění v Ústí,“ uklidňuje obavy řidičů i obyvatel Ústí krajský radní pro investice Tomáš Rieger (ODS).

Ve hře je však ještě jedna objízdná trasa. V krajském městě by automobily jely přes Mariánský most, z něj by se napojily na silnici II/261, která by je po druhé straně řeky Labe dovedla do Děčína a samozřejmě i zpět. To by s sebou mohlo přinést nárůst dopravy ve městech a obcích mezi Ústím a Děčínem, jejichž katastrem silnice II/261 vede.

„Samozřejmě, že se to stát může. Celé té situace se trošku obáváme, práce takového rozsahu budou poprvé. Je možné, že se dopravní opatření mohou operativně měnit,“ nastiňuje Rieger.

Strach z dopravní zátěže mají i starostové dotčených měst a obcí. „Ve městě tato doprava může zablokovat důležitý kruhový objezd u benzinové pumpy, kde je výjezd směrem na Liberec. Druhá ucpávka dopravy pak může vznikat u přejezdu směrem na Boletice ve Starém Městě. Tato situace může být dramatická v pátek, když spousta lidí jede na chalupy do Šluknovského výběžku,“ uvádí děčínský primátor Jiří Anděl (ANO).

Nadšené není ani vedení Velkého Března. Už nyní totiž poukazuje na to, že si po silnici II/261 zkracují cestu kamiony jedoucí z dálnice směrem na Českou Lípu a opačně.

„Přitom kamiony tady nemají co dělat a nikdo to neřeší. Máme popraskané silnice, minulý týden kamion uprostřed křižovatky prorazil kanál. Už nyní je zde doprava na hraně a občas silnici nelze přejít, pak to bude ještě horší,“ upozorňuje starostka Velkého Března Zuzana Mendlová (nez.).

Podle ní patří k nejkritičtějším místům silnice II/261 úzká zatáčka u kostela svatého Václava ve Valtířově, který spadá právě pod Velké Březno. „Tady se sotva vyhnou dvě osobní auta, a když jede kamion nebo autobus, všichni musí čekat. Už nyní tam kamiony ničí 550 let starou historickou kostelní zeď,“ dodává Mendlová.